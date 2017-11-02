Николай Демкин намерен оставаться на посту лидера краевых единороссов до 2021 года

«Для досрочного ухода с поста секретаря могут быть только две причины. Первая — моё личное желание. Но я намерен полностью решить те задачи, которые поставил перед собой, а также выполнить свои обязательства перед избравшими меня однопартийцами, и желания уходить досрочно не имею. Вторая причина — состояние здоровья. Но здоровья и сил для работы у меня достаточно», — пояснил ситуацию лидер пермских единороссов.



Господин Демкин также напомнил, что Пермский край по явке избирателей занял пятое место из 16 среди регионов, в которых в сентябре проводились выборы губернаторов. Пермь в этом рейтинге заняла третье место. Такие данные озвучил в интервью изданию «Новый компаньон» секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Демкин. По его словам успешной была кампания по выборам в органы местного самоуправления, на которых.более 76% замещаемых мандатов получили кандидаты от «Единой России».