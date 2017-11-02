Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Неизбежность старения доказали математически
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Мнение о российских кораблях в Сирии: филигранная «работа»
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Николай Демкин намерен оставаться на посту лидера краевых единороссов до 2021 года

Секретарь регионального отделения «Единой России» опроверг слухи о своей возможной отставке.

«В 2016 году меня переизбрали секретарем реготделения сроком на пять лет. Иными словами, срок моих полномочий заканчивается в декабре 2021 года», — заявил господин Демкин изданию «Новый компаньон».

«Для досрочного ухода с поста секретаря могут быть только две причины. Первая — моё личное желание. Но я намерен полностью решить те задачи, которые поставил перед собой, а также выполнить свои обязательства перед избравшими меня однопартийцами, и желания уходить досрочно не имею. Вторая причина — состояние здоровья. Но здоровья и сил для работы у меня достаточно», — пояснил ситуацию лидер пермских единороссов.

Господин Демкин также напомнил, что Пермский край по явке избирателей занял пятое место из 16 среди регионов, в которых в сентябре проводились выборы губернаторов. Пермь в этом рейтинге заняла третье место. Такие данные озвучил в интервью изданию «Новый компаньон» секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Демкин. По его словам успешной была кампания по выборам в органы местного самоуправления, на которых.более 76% замещаемых мандатов получили кандидаты от «Единой России».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Вдове отравленного банкира нашлось оправдание
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить»
Суд утвердил пожизненный приговор "тверскому стрелку"
Кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь