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13:53 (мск), источник: РИА Крым

Поклонская выступила за захоронение Ленина

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поддержала предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о захоронении тела Владимира Ленина.

Источник: РИА "Новости"

«Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?», — написала Поклонская в Facebook.

По мнению депутата, «если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».

Ранее Рамзан Кадыров выступил за захоронение Владимира Ленина, высказав мнение, что неправильно, когда «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком». Кадыров также отметил, что такое решение должен принять российский президент Владимир Путин. Сам Путин заявлял, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

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