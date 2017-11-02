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14:16 (мск), источник: Podrobno.uz

Германские эксперты: Узбекистан подал «сильный сигнал» международному сообществу, продемонстрировав открытость

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В конце октября в Берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований состоялся брифинг на тему «Узбекистан: год под руководством нового Президента».

Источник: Podrobno.uz

В мероприятии приняли участие эксперты Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, а также представители МИД Германии, Фонда К. Адэнауэра, Фонда науки и политики, других ведущих академических и исследовательских кругов ФРГ.

В ходе брифинга германские участники были информированы о текущих результатах реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017—2021 годы, достигнутых за истекший период. Зарубежные эксперты отметили, что в Германии внимательно наблюдают за текущими процессами обновления и модернизации Узбекистана. По их оценкам, Берлин приветствует и поддерживает новый стратегический курс президента Шавката Мирзиёева во внутренней и внешней политике.

Особый интерес зарубежных специалистов вызвало внедрение в практику взаимодействия с населением виртуальных приемных президента Узбекистана. С их точки зрения, это стало «уникальным опытом» в установлении прямой связи между государством и обществом. Как отметили эксперты Фонда науки и политики, «не может не радовать тот факт, что за короткий период посредством этого механизма решены проблемы миллионов узбекских граждан».

Вместе с тем, как подчеркнули германские эксперты, Узбекистан подал «сильный сигнал» международному сообществу, продемонстрировав открытость Центральной Азии и всему миру. Более того, по их мнению, такая активная политика Ташкента придала совершенно новую динамику межгосударственным отношениям в регионе.

Согласно мнению участников «круглого стола», реализация Стратегии действий стала импульсом начала «исторических изменений» не только в самом Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Характер и направленность взаимоотношений Узбекистана с соседними государствами привела к существенному улучшению политического климата в регионе, существенно повысив его экономическую привлекательность для мировых деловых кругов. Такая тенденция приветствуется в Германии, которая всегда выступала за углубление межгосударственных отношений, активизацию регионального сотрудничества.

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