Источник: Podrobno.uz

В мероприятии приняли участие эксперты Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, а также представители МИД Германии, Фонда К. Адэнауэра, Фонда науки и политики, других ведущих академических и исследовательских кругов ФРГ.

В ходе брифинга германские участники были информированы о текущих результатах реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017—2021 годы, достигнутых за истекший период. Зарубежные эксперты отметили, что в Германии внимательно наблюдают за текущими процессами обновления и модернизации Узбекистана. По их оценкам, Берлин приветствует и поддерживает новый стратегический курс президента Шавката Мирзиёева во внутренней и внешней политике.

Особый интерес зарубежных специалистов вызвало внедрение в практику взаимодействия с населением виртуальных приемных президента Узбекистана. С их точки зрения, это стало «уникальным опытом» в установлении прямой связи между государством и обществом. Как отметили эксперты Фонда науки и политики, «не может не радовать тот факт, что за короткий период посредством этого механизма решены проблемы миллионов узбекских граждан».

Вместе с тем, как подчеркнули германские эксперты, Узбекистан подал «сильный сигнал» международному сообществу, продемонстрировав открытость Центральной Азии и всему миру. Более того, по их мнению, такая активная политика Ташкента придала совершенно новую динамику межгосударственным отношениям в регионе.