«Это нормальная сделка»: свердловские власти «простили» долг Ельцин Центру
Заксобрание Свердловской области обсудило сделку, касающуюся погашения Ельцин Центром процентов по кредиту, взятому у области.
Заксобрание Свердловской области обсудило сделку, касающуюся погашения Ельцин Центром процентов по кредиту, взятому у области.
Согласно реализованной региональными властями и фондом «Президентский центр Б. Н. Ельцина» схеме, область в счет долга приняла на баланс от центра 7652 кв. м разных площадей, в том числе атриум, художественную галерею, студию художника, реставрационные мастерские. Большинство из них находится в новом здании, отстроенном на берегу Городского пруда. Теперь же они передаются центру в безвозмездное пользование. Предложенный вариант возмутил ряд парламентариев.
«Деньгами взять не пробовали?» — спросил у представителя МУГИСО Евгений Зяблицев.
«Мы могли бы дестабилизировать работу фонда, у которого сейчас нет средств на погашение, но пришли бы к тому же самому результату», — парировал заместитель министра Сергей Сосновских.
«Мы же давали им время решить вопрос, два года. По большому счету, сейчас мы прощаем долг. Почему было не попытаться решить вопрос со спонсорами», — продолжил линию коллеги лидер коммунистов Александр Ивачев.
На это представитель правительства ответил, что долг все же не прощается, так как в казну поступает имущество на 600 млн рублей. Также со сделки в казну региона поступит 86 млн рублей налога на прибыль, и правительство будет освобождено от расходов на содержание помещений — они якобы составляют до 10 млн рублей в месяц.
«Это нормальная сделка для Свердловской области» Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин добавил, что договор может быть разорван в любой момент по желанию одной из сторон. После этого Заксо одобрило сделку. Ельцин Центр погасит проценты по кредиту квадратными метрами.