«Это нормальная сделка»: свердловские власти «простили» долг Ельцин Центру

Согласно реализованной региональными властями и фондом «Президентский центр Б. Н. Ельцина» схеме, область в счет долга приняла на баланс от центра 7652 кв. м разных площадей, в том числе атриум, художественную галерею, студию художника, реставрационные мастерские. Большинство из них находится в новом здании, отстроенном на берегу Городского пруда. Теперь же они передаются центру в безвозмездное пользование. Предложенный вариант возмутил ряд парламентариев.

«Деньгами взять не пробовали?» — спросил у представителя МУГИСО Евгений Зяблицев.

«Мы могли бы дестабилизировать работу фонда, у которого сейчас нет средств на погашение, но пришли бы к тому же самому результату», — парировал заместитель министра Сергей Сосновских.

«Мы же давали им время решить вопрос, два года. По большому счету, сейчас мы прощаем долг. Почему было не попытаться решить вопрос со спонсорами», — продолжил линию коллеги лидер коммунистов Александр Ивачев.

На это представитель правительства ответил, что долг все же не прощается, так как в казну поступает имущество на 600 млн рублей. Также со сделки в казну региона поступит 86 млн рублей налога на прибыль, и правительство будет освобождено от расходов на содержание помещений — они якобы составляют до 10 млн рублей в месяц.