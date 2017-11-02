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14:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские депутаты одобрили передачу области от «Ельцин-центра» помещений в счет погашения долга по кредиту

Сегодня депутаты регионального заксобрания дали согласие на отчуждение из государственной казны Среднего Урала права требования области к фонду «Президентский центр Ельцина» и на передачу в безвозмездное пользование этому фонду объектов недвижимого имущества, принимаемых в госказну региона.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Фонд вернул региону основной долг в размере 2 млрд руб. а для погашения процентов по кредиту передает помещение площадью 7652 кв.м. После принятия в госказну региона данное помещение будет передано «Ельцин-центру» на неопределенный срок в безвозмездное пользование для осуществления Фондом уставной деятельности. Об этом на заседании заксобрания сообщил и.о. министра по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Сосновских. Вместе с тем, у депутатов возник ряд вопросов к чиновнику.

«А если площади сдать в аренду, например, может, мы денег больше получим?», — спросил депутат Михаил Зубарев.

Сергей Сосновских затруднился ответить.

«Трудно сказать, что средства на содержание имущества будут предусмотрены», — сказал он.

В итоге депутаты приняли решение единогласно.

Напомним, кредит в 2 млрд руб. «Ельцин-центр» погасил в сентябре текущего года. При этом кредит был пролонгирован четыре раза: в 2015 году, дважды в 2016 году и в 2017 году. Выплата долга состоялась ранее последнего срока пролонгации. Сообщалось, что средства на выплату кредита были получены в результате финансово-хозяйственной деятельности президентского центра.

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