Столицу надо избавить «от того специфического запаха» — вице-мэр Уфы

Источник: РИА "Новости"

Система вентиляции канализационных насосных станций Уфы в 2018 году ожидает модернизация, об этом стало известно на прошедших 1 ноября в уфимском горсовете депутатских слушаний, посвящённых рассмотрению исполнению мероприятий в Год экологии.

Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов заявил: «От того специфического запаха, от которого страдают все горожане, мы должны избавляться». Гендиректор МУП «Уфаводоканал» Аскар Файзуллин сообщил, что на следующий год запланированы работы по модернизации системы вентиляции уфимских канализационных насосных станций. Их оборудуют устройствами очистки удаляемого воздуха.