В Ташкенте состоялась встреча Арипова и Медведева

Источник: Podrobno.uz

Медведев также отметил наличие контактов, которые развиваются по линии всех ведомств. «Самое главное, что это не просто контакты, не просто разговоры, они воплощаются в конкретные договоренности. Сегодня действительно будет подписан большой пакет документов», — сказал Медведев.

«Спасибо за теплую встречу в прямом и переносном смысле этого слова! У нас действительно добрые и дружественные отношения между странами… В Ташкенте очень тепло, даже, наверное, теплее, чем должно быть сейчас, в ноябре месяце. Это, надеюсь, отражает тот дух, тот характер отношений, который складывается сейчас между двумя нашими государствами», — добавил Медведев.

Арипов, в свою очередь, поблагодарил за ту работу, которую делает российский премьер для развития отношений Узбекистана и России. «Сотрудничество Российской Федерации и Узбекистана основано на взаимоуважении, доверии», — отметил узбекский премьер. По его словам, прошедший визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию «открыл новую страницу отношений между Российской Федерацией и Узбекистаном».