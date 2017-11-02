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14:12 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте состоялась встреча Арипова и Медведева

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в Ташкенте провел встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Стороны отметили важность планируемого к подписанию пакета документов, сообщает ТАСС.

Источник: Podrobno.uz

Медведев также отметил наличие контактов, которые развиваются по линии всех ведомств. «Самое главное, что это не просто контакты, не просто разговоры, они воплощаются в конкретные договоренности. Сегодня действительно будет подписан большой пакет документов», — сказал Медведев.

«Спасибо за теплую встречу в прямом и переносном смысле этого слова! У нас действительно добрые и дружественные отношения между странами… В Ташкенте очень тепло, даже, наверное, теплее, чем должно быть сейчас, в ноябре месяце. Это, надеюсь, отражает тот дух, тот характер отношений, который складывается сейчас между двумя нашими государствами», — добавил Медведев.

Арипов, в свою очередь, поблагодарил за ту работу, которую делает российский премьер для развития отношений Узбекистана и России. «Сотрудничество Российской Федерации и Узбекистана основано на взаимоуважении, доверии», — отметил узбекский премьер. По его словам, прошедший визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию «открыл новую страницу отношений между Российской Федерацией и Узбекистаном».

«Думаю, что сегодняшняя встреча и те документы, которые мы сегодня собираемся подписать, конечно же, будут служить тому, чтобы наши экономики и дальше развивались, и наше взаимовыгодное сотрудничество тоже дальше развивалось», — подчеркнул Арипов.

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