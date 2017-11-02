В омском горсовете ответили на претензии Рыбакова

«Кандидат должен подавать документы в тот срок, который объявляет Омский городской Совет. Весной нельзя подать документы для участия в осенних выборах. Также законодательством не предусмотрена замена представителей губернатора в комиссии в случае смены высшего должностного лица региона. Представители работают в комиссии пока губернатор их не отзовет», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» начальник правового управления горсовета Денис Голушков.