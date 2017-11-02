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14:25 (мск), источник: СуперОмск

В омском горсовете ответили на претензии Рыбакова

Действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура предварительной подачи документов для участия в выборах мэра Омска.

Также не требуется замена представителей губернатора в конкурсной комиссии в случае смены главы региона.

«Кандидат должен подавать документы в тот срок, который объявляет Омский городской Совет. Весной нельзя подать документы для участия в осенних выборах. Также законодательством не предусмотрена замена представителей губернатора в комиссии в случае смены высшего должностного лица региона. Представители работают в комиссии пока губернатор их не отзовет», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» начальник правового управления горсовета Денис Голушков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», кандидат в мэры Омска Игорь Рыбаков, участвовавший в весеннем отборе, усомнился в легитимности действующей комиссии и заявил, что еще весной подал документы для участия в новых выборах.

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