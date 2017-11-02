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14:14 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук: Я 15 минут не мог достучаться до охранника на озере Поплавок

Глава города проверял территорию на наличие вандалов.

Источник: Клопс.ru

Глава Калининграда Александр Ярошук 15 минут не мог достучаться до охранника на озере Поплавок, чтобы тот проверил территорию на наличие вандалов. Об этом градоначальник рассказал журналистам в среду, 1 ноября.

«Мы охрану посадили у озера. Я дважды проверял их работу. Один раз бдительный был сотрудник, в другой — охранник просто смотрел телевизор и не обращал внимания на происходящее. Я до него минут 15 пытался достучаться», — посетовал Ярошук.

По словам чиновника, у властей не всегда есть возможность поставить охранника на новых объектах инфраструктуры и горожане сами должны бережнее относиться к городскому благоустройству.

«Это благоустройство — наше общее наследие. Вандалы не приезжают из других городов, это те люди, которые сами здесь живут, у них когда-то появятся дети, для которых мы и строим. Поэтому чем быстрее эти люди поймут, что рушить ничего не надо, тем меньше у нас будет случаев вандализма»
Ярошук

В Калининграде вандалы в последнее время орудуют в общественных парках, а также разбивают остановки транспорта. В сентябре неизвестные выбросили в Нижнее озеро скамейку.

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