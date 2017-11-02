Ярошук: Я 15 минут не мог достучаться до охранника на озере Поплавок
Глава города проверял территорию на наличие вандалов.
Глава города проверял территорию на наличие вандалов.
Глава Калининграда Александр Ярошук 15 минут не мог достучаться до охранника на озере Поплавок, чтобы тот проверил территорию на наличие вандалов. Об этом градоначальник рассказал журналистам в среду, 1 ноября.
«Мы охрану посадили у озера. Я дважды проверял их работу. Один раз бдительный был сотрудник, в другой — охранник просто смотрел телевизор и не обращал внимания на происходящее. Я до него минут 15 пытался достучаться», — посетовал Ярошук.
По словам чиновника, у властей не всегда есть возможность поставить охранника на новых объектах инфраструктуры и горожане сами должны бережнее относиться к городскому благоустройству.
«Это благоустройство — наше общее наследие. Вандалы не приезжают из других городов, это те люди, которые сами здесь живут, у них когда-то появятся дети, для которых мы и строим. Поэтому чем быстрее эти люди поймут, что рушить ничего не надо, тем меньше у нас будет случаев вандализма»
В Калининграде вандалы в последнее время орудуют в общественных парках, а также разбивают остановки транспорта. В сентябре неизвестные выбросили в Нижнее озеро скамейку.