Ярошук: Я 15 минут не мог достучаться до охранника на озере Поплавок

«Это благоустройство — наше общее наследие. Вандалы не приезжают из других городов, это те люди, которые сами здесь живут, у них когда-то появятся дети, для которых мы и строим. Поэтому чем быстрее эти люди поймут, что рушить ничего не надо, тем меньше у нас будет случаев вандализма»

Ярошук