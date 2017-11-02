Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Война – насильникам: спортсменки не желают больше молчать
Неизбежность старения доказали математически
Светская жизнь: Кристина Орбакайте с мужем на вечеринке (фото)
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Суды продолжаются»: Елена Ксенофонтова о борьбе за дочь
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12100 лет Октябрьской революции
15:19 (мск), источник: НИА Самара

Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Тихоновым ситуацию в клубе и перспективы команды

Накануне врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главным тренером ПФК «Крылья Советов» Андреем Тихоновым ситуацию в клубе и перспективы команды в борьбе за путевку в Премьер-лигу.

Источник: samregion.ru

Встреча состоялась после домашней победы «Крыльев Советов» над нижегородским «Олимпийцем» в стартовом матче второго круга первенства ФНЛ.

«Я хочу вас поздравить с очередной победой, поскольку мы ждем и новых побед», — сказал глава региона, подчеркнув, что Андрей Тихонов — не просто символ, а победный символ футбольной Самары.

Глава региона отметил, что встреча происходит в особый момент для Самары, которая в следующем году примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу.

На «Самара Арене» приступили к процессу раскружаливания — важнейшему этапу строительства футбольной арены. Возведение стадиона «Самара Арена» — первоочередная задача, подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Мы будем нагонять темпы по строительству стадиона, которые в предыдущее время были упущены», — сказал Дмитрий Азаров, заверив, что с задачей государственной важности регион справится.

В свою очередь, Андрей Тихонов поздравил Дмитрия Азарова с назначением врио губернатора Самарской области. Главный тренер выразил уверенность, что решение Президента России назначить Дмитрия Азарова на эту должность положительно скажется на развитии региона: «Я рад, что наш Президент поручил вам управлять губернией. Хорошо, что вы вернулись. Правильно говорят: местный человек знает все, что здесь происходит, и знает, как можно сделать лучше. Хочу пожелать вам двигаться только вперед и чтобы у вас все получилось», — сказал
Андрей Тихонов.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и главный тренер «Крыльев Советов» обсудил ситуацию в клубе, существующие проблемы и перспективы команды в борьбе за возвращения в элиту российского футбола. По словам Дмитрия Азарова, этого ждут все болельщики «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба облправительства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Правительство вернуло на доработку проект антитабачной концепции, направленный на уменьшение числа курильщиков
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
ФСИН перестала направлять осужденных в другие регионы
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
СМИ: Тарантино прекратил сотрудничество с The Weinstein Company
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь