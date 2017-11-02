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15:31 (мск), источник: Noi.md

Генпримар столицы дважды пытался уйти в отставку

Исполняющий обязанности примара Кишинева Нистор Грозаву заявил, что никогда не желал ответственных постов и всегда стремился вернуться на кафедру.

Источник: Noi.md

На одном из телеканалов Грозаву сообщил, что дважды писал заявление об увольнении, но его каждый раз уговаривали от этого решения.

К примеру, однажды его убедили, когда он претендовал на должность декана Факультета архитектуры и градостроительства в Техническом университете Молдовы. Врио генпримара также сказал, что в первый раз хотел уйти в отставку после того, как отстраненный от должности Дорин Киртоакэ сделал несколько неприятных намеков по поводу его работы.

Второй раз он собрался уволиться, когда Дорин Киртоакэ решил лично подписывать все авторизации. Грозаву, по его словам, почувствовал себя тогда бесполезным и решил, что в таком случае лучше уйти. Однако после личных обсуждений с Дорином Киртоакэ он все же решил остаться.

Врио примара пожаловался, что подвергался давлению со стороны Либеральной партии, члены которой пытались принудить его подписать некоторые документы, противоречащие законодательству. Поскольку он отказывался, его обвинили перед руководством.

Грозаву заявил, что одобряет деятельность правительства Филипа и он не против присоединиться к Демократической партии Молдовы.

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