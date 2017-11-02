«Качество казахстанской муки отменное» — в МСХ РК о запрете ее ввоза в Кыргызстан

Источник: Tengrinews

«В Казахстане с 2004 года действует норма по обогащению муки. Практически все мукомольные предприятия Казахстана оснащены современным оборудованием, в том числе по фортификации (обогащению) муки. Качество казахстанской муки отменное, мы занимаем не первый год лидирующую позицию в мире по экспорту муки. Так, в 2016 году было экспортировано 2,3 миллиона тонн казахстанской муки, что на 31 процент больше, чем в 2015 году», — рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.

Курманов напомнил, что в Кыргызстане с 2009 года также введена норма по фортификации муки.

«Другой вопрос, что сегодня неразвитость поставок обогащенной муки в Кыргызстан, в первую очередь, связана с отсутствием устойчивого спроса на нее со стороны кыргызстанских покупателей. Тут же все просто, если есть спрос и возможность поставлять необогащенную муку, то будет соответствующее предложение. При этом для казахстанских мукомолов не будет каких-либо технических проблем по обогащению муки для рынка Кыргызстана, тем более, что стоимость обогащения муки составляет в среднем два доллара США на одну тонну. А это менее одного процента от стоимости одной тонны муки», — отметил Курманов.

«Тут, как говорится, был бы только спрос на обогащенную муку, и она будет поставлена казахстанскими мукомолами в любом необходимом объеме. В 2016 году мы экспортировали в Кыргызстан около 50 тысяч тонн муки, это чуть более 2 процентов от общего экспорта муки Казахстана. Безусловно, казахстанские мукомолы готовы поставлять на рынок Кыргызстана еще больше муки под платежеспособный спрос», — заверил спикер.