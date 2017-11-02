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17:38 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Проект «Городская среда» является приоритетным — кубанский депутат ГД РФ Дмитрий Ламейкин

Краснодар, 2 ноября, KrasnodarMedia Кубанский депутат Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин уверенно заявляет: «Город Краснодар становится комфортным для жизни людей». В рамках региональной недели депутат проверил, как исполняются наказы избирателей и сказал, что проект «Городская среда» является для него приоритетным — его исполнение должно быть максимально прозрачным и соответствовать наказам избирателей, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на пресс-службу депутата.

На протяжении года в городе Краснодаре проходит реализация одного из важнейших проектов партии «Городская среда», который дал возможность принципиально изменить подход к вопросам благоустройства территорий.

Благодаря консолидации федерального, краевого и местного бюджетов в краевом центре проводятся мероприятия по освоению 811 миллионов 293 тысяч рублей на 89 дворовых и 6 общественных территориях.

В рамках региональной недели Дмитрий Ламейкин совместно с главой Прикубанского внутригородского округа А. А. Дорошевым провел рабочую встречу с подрядчиками, непосредственно на территории, прилегающей к многоквартирным домам, расположенным по ул. Тургенева, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству.

Одним из ключевых вопросов в наказах избирателей, поступивших от жителей этих домов, было приобретение и установка современного детского игрового и спортивного комплексов. Все предложения были учтены при проектировании и планировании данной территории.

Необходимо отметить, что в настоящее время любые изменения в проектах, а так же возникающие в ходе их выполнения вопросы рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по осуществлению контроля и координации выполнения муниципальных программ формирования современной городской среды.

Депутат отметил: «Для меня этот проект является одним из приоритетных. Работа комиссии находится под моим пристальным вниманием, ведь крайне важно, чтобы реализация этого проекта была максимально прозрачна и соответствовала ожиданиям избирателей, поэтому мои представители также вошли в ее состав», сообщает пресс-служба депутата Дмитрия Ламейкина.

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