Проект «Городская среда» является приоритетным — кубанский депутат ГД РФ Дмитрий Ламейкин

На протяжении года в городе Краснодаре проходит реализация одного из важнейших проектов партии «Городская среда», который дал возможность принципиально изменить подход к вопросам благоустройства территорий.

Благодаря консолидации федерального, краевого и местного бюджетов в краевом центре проводятся мероприятия по освоению 811 миллионов 293 тысяч рублей на 89 дворовых и 6 общественных территориях.

В рамках региональной недели Дмитрий Ламейкин совместно с главой Прикубанского внутригородского округа А. А. Дорошевым провел рабочую встречу с подрядчиками, непосредственно на территории, прилегающей к многоквартирным домам, расположенным по ул. Тургенева, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству.

Одним из ключевых вопросов в наказах избирателей, поступивших от жителей этих домов, было приобретение и установка современного детского игрового и спортивного комплексов. Все предложения были учтены при проектировании и планировании данной территории.

Необходимо отметить, что в настоящее время любые изменения в проектах, а так же возникающие в ходе их выполнения вопросы рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по осуществлению контроля и координации выполнения муниципальных программ формирования современной городской среды.