Проект «Городская среда» является приоритетным — кубанский депутат ГД РФ Дмитрий Ламейкин
Краснодар, 2 ноября, KrasnodarMedia Кубанский депутат Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин уверенно заявляет: «Город Краснодар становится комфортным для жизни людей». В рамках региональной недели депутат проверил, как исполняются наказы избирателей и сказал, что проект «Городская среда» является для него приоритетным — его исполнение должно быть максимально прозрачным и соответствовать наказам избирателей, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на