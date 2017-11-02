Волгоградские депутаты одобрили проведение референдума о переводе времени

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», ранее документы инициативной группы, в которую входят депутаты, общественники, ветераны, были изучены в областной избирательной комиссии, которая также не нашла нарушений законодательства в их оформлении. Теперь документы снова передадут в избирком, который зарегистрирует инициативную группу. После этого необходимо будет в течение 35 дней собрать подписи 37 70 волгоградцев. Если все они будут собраны, процедуры соблюдены, то областная дума назначит дату проведения референдума.