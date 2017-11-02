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14:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские депутаты одобрили проведение референдума о переводе времени

Соответствующее постановление приняли 2 октября на заседании регионального парламента.

Волгоградская областная Дума не нашла нарушений в документах о референдуме о переводе часов и одобрила его проведение.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», ранее документы инициативной группы, в которую входят депутаты, общественники, ветераны, были изучены в областной избирательной комиссии, которая также не нашла нарушений законодательства в их оформлении. Теперь документы снова передадут в избирком, который зарегистрирует инициативную группу. После этого необходимо будет в течение 35 дней собрать подписи 37 70 волгоградцев. Если все они будут собраны, процедуры соблюдены, то областная дума назначит дату проведения референдума.

Напомним, что волгоградцы уже не раз предлагали депутатам перевести время на один час вперед, т.е. +1 к московскому времени.

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