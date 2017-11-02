Суд по лишению мандатов среднеуральских депутатов приостановлен
Второго ноября Верхнепышминский городской суд приостановил процесс по делу о лишении мандатов депутатов думы Среднеуральска Натальи Коробицыной и Арсена Абаджяна.
Второго ноября Верхнепышминский городской суд приостановил процесс по делу о лишении мандатов депутатов думы Среднеуральска Натальи Коробицыной и Арсена Абаджяна.
Причиной стало ходатайство ведомства о приостановлении до вступления в силу акта Свердловского областного суда по апелляции Абаджана, который требует признать предписания прокуратуры незаконными, сообщает источник из зала суда.
Иск прокуратура подала после того, как дума отказалась снять полномочия с парламентариев добровольно.
Надзорное ведомство обнаружило, что Коробицына не указала в своей декларации о доходах и расходах за 2016 год гараж, а Абаджян, напротив, внес в отчет доходы от продажи автомобиля, который ему не принадлежал.
Коробицына объяснила коллегам, что у нее не было и нет официально оформленных документов на данную недвижимость. Строил гаражный бокс ее муж более 20 лет назад, но не успел зарегистрировать право собственности. Теперь доказать его можно только в суде. А без правоустанавливающих документов гараж по сути является бесхозным. Что касается Абаджяна, то, по мнению депутатов, сведения, выявленные прокуратурой в качестве недостоверных, являются техническими ошибками, которые не имеют коррупционной подоплеки.
По данным источника ЕАН, близкого к гордуме, отставки Коробицыной и Абаджяна добивается глава города Владислав Козлов. Изначально они поддержали его назначение и получили должности в муниципальных учреждениях. Затем у них якобы случился конфликт с Козловым, и он начал через прокурорские проверки деклараций о доходах пытаться лишить их мандатов.