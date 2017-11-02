Аксенов призвал Чийгоза и Умерова сдать российские паспорта

Источник: РИА Новости

Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

Аксенов отметил, что лидеры «Меджлиса"* одни из первых получили российские паспорта и гражданство, а также пользовались все эти годы социальной поддержкой.

При этом Чийгоз, по словам Аксенова, требовал назначить его жену директором Ханского дворца в Бахчисарае, а Умеров после мартовского референдума по воссоединению с Россией продолжал руководить Бахчисарайской райгосадминистрацией.

«Те сказки, которые они рассказывают, как они тут героически сопротивлялись, я даже слушать не хочу. Все это время они получали зарплату в государственных органах власти от Российской Федерации, а сегодня стали вдруг патриотами Украины. Проснулись, наверное, денег им больше предложили», — сказал Аксенов журналистам.

Аксенов призвал Чийгоза и Умерова вернуть полученные от российского государства деньги.

«Сейчас скажу, чтобы посчитали, сколько получил Умеров зарплаты. Тунеядец, просидел на должности первые полгода. Сколько Чийгоз и его семья получили от российского государства. Предъявим, пусть они на Украине оправдываются, а не трясут украинским паспортом» Аксенов

Глава Крыма также добавил, что «российской паспорт тоже пусть свой сдадут». «А то, когда надо было за деньгами ходить и социальными пособиями, — российский паспорт, а как там стали — сразу же герои Украины. Сидят там с Порошенко, паспортами украинскими трясут», — сказал он.

Аксенов подчеркнул, что лидерам «меджлиса» нечего делать в Крыму.

«В Крым приезжать им не рекомендую. Уверен, что найдутся граждане, которые будут возражать против приезда данных товарищей в республику Крым. Я сам выйду в пикет на границе. Пусть там живут, нормально строят свой быт, а сюда не приезжают», — сказал Аксенов.