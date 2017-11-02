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16:32 (мск), источник: ЮГА.ру

Главой департамента информатизации и связи Кубани стал Евгений Юшков

Евгений Юшков назначен руководителем департамента информатизации и связи Краснодарского края.

Источник: ЮГА.ру

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, в отношении бывшего руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Игоря Скобелева возбудили уголовное дело. По данным краевого УФСБ, во время реализации государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани» Скобелев не исполнил заключил госконтракт с аффилированной компанией и не сообщил о конфликте интересов. Скобелев стал руководителем краевого департамента в июле 2016 года. Об увольнении чиновника стало известно 31 августа. Предыдущий глава ведомства Дмитрий Розевика уволился по собственному желанию. Он возглавлял департамент с августа 2014 года.

Евгений Юшков родился 18 июня 1977 года в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Окончил Сибирскую аэрокосмическую академию имени академика М. Ф. Решетнева по специальности «Электронное машиностроение», а также ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» по специальности «Маркетинг». С января 2016 года занимал должность заместителя руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края.

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