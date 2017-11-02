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17:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Владимир Путин встретится с Валерием Шанцевым 2 ноября

Президент России Владимир Путин встретится с экс-губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.

Источник: AP 2017

Согласно информации, встреча с бывшими главами регионов, которые ушли в отставку в сентябре-октябре, пройдет в Ново-Огареве, сообщает ТАСС.

«Эти руководители внесли вклад в развитие своих регионов и соответствующая оценка будет дана президентом на встрече», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что на мероприятии не будет присутствовать только бывший глава Псковской области Андрей Турчак, который был назначен секретарем генсовета «Единой России».

Напомним, 26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Глеб Никитин. Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в сентябре 2018 года.

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