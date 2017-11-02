Владимир Путин встретится с Валерием Шанцевым 2 ноября

Источник: AP 2017

Согласно информации, встреча с бывшими главами регионов, которые ушли в отставку в сентябре-октябре, пройдет в Ново-Огареве , сообщает ТАСС.

«Эти руководители внесли вклад в развитие своих регионов и соответствующая оценка будет дана президентом на встрече», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что на мероприятии не будет присутствовать только бывший глава Псковской области Андрей Турчак, который был назначен секретарем генсовета «Единой России».