Владимир Путин встретится с Валерием Шанцевым 2 ноября
Президент России Владимир Путин встретится с
Президент России Владимир Путин встретится с
Согласно информации, встреча с бывшими главами регионов, которые ушли в отставку в
«Эти руководители внесли вклад в развитие своих регионов и соответствующая оценка будет дана президентом на встрече», — заявил журналистам
Отмечается, что на мероприятии не будет присутствовать только бывший глава Псковской области Андрей Турчак, который был назначен секретарем генсовета «Единой России».
Напомним, 26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Глеб Никитин. Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в сентябре 2018 года.