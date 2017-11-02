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15:37 (мск), источник: Nakanune.ru

Депутаты заксобрания Среднего Урала установили «сумму выживания» для пенсионеров

Сегодня областные законодатели приняли проект закона «Об установлении величины прожиточного пенсионера в Свердловской области на 2018 год», передает корреспондент Накануне.RU.

По информации министерства экономики и территориального развития Свердловской области, согласно федеральным и региональным нормативным документам, величина прожиточного минимума для пенсионера устанавливается ежегодно региональным законом не позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению следующего финансового года.

В этом году решено установить размер прожиточного минимума для пенсионеров Свердловской области в размере 8 тыс. 726 руб.

Что, по мнению областного минфина, соответствует прогнозной величине прожиточного минимума пенсионера в целом в Российской Федерации.

Депутаты заксобрания согласились «суммой выживания» и одобрили закон.

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