Депутаты заксобрания Среднего Урала установили «сумму выживания» для пенсионеров

По информации министерства экономики и территориального развития Свердловской области, согласно федеральным и региональным нормативным документам, величина прожиточного минимума для пенсионера устанавливается ежегодно региональным законом не позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению следующего финансового года.

В этом году решено установить размер прожиточного минимума для пенсионеров Свердловской области в размере 8 тыс. 726 руб.

Что, по мнению областного минфина, соответствует прогнозной величине прожиточного минимума пенсионера в целом в Российской Федерации.