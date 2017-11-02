Сокин не донес документ в комиссию по выборам мэра Омска
Депутата Горсовета могут снять с выборов. Но парламентарий твердо намерен проверить систему.
Депутата Горсовета могут снять с выборов. Но парламентарий твердо намерен проверить систему.
Едва стартовавшие выборы мэра Омска уже отметились первым инцидентом. На сайте городского совета появилась информация, что депутат Алексей Сокин не дал согласие на обработку персональных данных. Это может стать причиной для отказа ему в регистрации.
Между тем сам парламентарий утверждает, что сделал это намеренно, проверяя новую систему выборов на прочность.
Алексей Сокин, депутат Горсовета Омска:
— Не вижу в этом особой проблемы. Я
Тем не менее опасность снятия с выборов кандидата в городской парламент существует. Однако Алексей Сокин в случае появления трудностей с регистраций себя в качестве кандидата готов дойти до суда.