Сокин не донес документ в комиссию по выборам мэра Омска

Едва стартовавшие выборы мэра Омска уже отметились первым инцидентом. На сайте городского совета появилась информация, что депутат Алексей Сокин не дал согласие на обработку персональных данных. Это может стать причиной для отказа ему в регистрации.

Между тем сам парламентарий утверждает, что сделал это намеренно, проверяя новую систему выборов на прочность.

Алексей Сокин, депутат Горсовета Омска:

— Не вижу в этом особой проблемы. Я сегодня-завтра нахожусь в Москве, но вопрос на контроле. Я решил выступить на этих выборах не только как кандидат, но и как контролер системы. Поэтому намеренно не принес согласие на обработку персональных данных. Думаю, что 7 ноября я донесу документ в комиссию, и все будет в порядке.