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15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии потерялись 30 тысяч беженцев

По данным МВД, они могли либо «залечь на дно», либо самостоятельно покинуть Германию.

Источник: Reuters

Немецкие власти ничего не знают о местонахождении около 30 тысяч беженцев. Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, это те люди, которые запрашивали в ФРГ получение статуса беженцев, но им был отказано и они должны были выехать из страны.

В свою очередь телеканал RTVI уточнил, что на декабрь 2016 года высылке из страны подлежали 54 тысячи человек. Но только 23 тысячи получали пособия от государства. Куда делись остальные — неизвестно.

По данным МВД, они могли либо «залечь на дно», либо самостоятельно покинуть Германию.

26 февраля 2016 года сообщалось, что немецкие власти ничего не знают о местонахождении 130 тысяч мигрантов, зарегистрированных годом ранее. Эти люди так и не появились в определенных для них местах проживания.

«Среди возможных причин отсутствия беженцев называется их вероятное возвращение на родину, переезд в другое государство Евросоюза или изменение статуса на нелегальный», — говорилось в письменном ответе правительства на запрос депутатов бундестага.

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14 октября© Ньюстюб
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