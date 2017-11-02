В Германии потерялись 30 тысяч беженцев
По данным МВД, они могли либо «залечь на дно», либо самостоятельно покинуть Германию.
По данным МВД, они могли либо «залечь на дно», либо самостоятельно покинуть Германию.
Немецкие власти ничего не знают о местонахождении около 30 тысяч беженцев. Об этом сообщает Bild.
Как пишет издание, это те люди, которые запрашивали в ФРГ получение статуса беженцев, но им был отказано и они должны были выехать из страны.
В свою очередь телеканал RTVI уточнил, что на декабрь 2016 года высылке из страны подлежали 54 тысячи человек. Но только 23 тысячи получали пособия от государства. Куда делись остальные — неизвестно.
По данным МВД, они могли либо «залечь на дно», либо самостоятельно покинуть Германию.
«Среди возможных причин отсутствия беженцев называется их вероятное возвращение на родину, переезд в другое государство Евросоюза или изменение статуса на нелегальный», — говорилось в письменном ответе правительства на запрос депутатов бундестага.