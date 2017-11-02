В Германии потерялись 30 тысяч беженцев

Источник: Reuters

Немецкие власти ничего не знают о местонахождении около 30 тысяч беженцев. Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, это те люди, которые запрашивали в ФРГ получение статуса беженцев, но им был отказано и они должны были выехать из страны.

В свою очередь телеканал RTVI уточнил, что на декабрь 2016 года высылке из страны подлежали 54 тысячи человек. Но только 23 тысячи получали пособия от государства. Куда делись остальные — неизвестно.

По данным МВД, они могли либо «залечь на дно», либо самостоятельно покинуть Германию.

26 февраля 2016 года сообщалось, что немецкие власти ничего не знают о местонахождении 130 тысяч мигрантов, зарегистрированных годом ранее. Эти люди так и не появились в определенных для них местах проживания.