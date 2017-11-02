На Среднем Урале собаководов и водителей за нарушения накажут рублем

В частности — увеличены штрафы для любителей парковаться на газонах, и введены санкции для владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами.

По сути, областной закон привели в соответствие с федеральным. Так, согласно поправкам, за парковку автомобиля на территориях объектов благоустройства (газонах или детских площадках) предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей. Автовладельцам также запрещается самовольно устанавливать любые конструкции, чтобы отгородить «свое» место парковки.

Далее — владельцы домашних животных. Теперь, выгуливая своего питомца на придомовых территориях, горожане обязаны прибирать остающиеся после него продукты жизнедеятельности. В противном случае, им грозит административный штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Как пояснил первый зампредседателя Заксобрания области Виктор Шептий штрафные санкции принимаются в связи с реализацией проекта «Городская среда».

«Уже реконструированы 132 двора и общественных пространства. Причем, облагораживание каждого двора или парка обсуждается с жителями: где будет парковка, где детские площадки, где места для озеленения. После проведения работ объекты передаются на баланс управляющим компаниям — они будут следить за их сохранностью», — говорит Виктор Шептий.