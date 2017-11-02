Гульнара Сергеева о своей отставке: «Это мое добровольное решение»

«Это мое добровольное решение. Я решила больше посвятить себя себе самой и своей профессиональной деятельности (юридической — прим. Т-и)», — рассказала Сергеева.

Говоря о главных итогах на службе, она отметила приведение в порядок всего федерального имущества. «Определили таким образом перечень имущества, которое может быть предоставлено в аренду. Привели в порядок все договора аренды, особенно с точки зрения земельных участков. Была проведена претензионная работа по взысканию задолженности. Затем опять же была проведена работа по инвентаризации, аренды земли в нацпарке Нижняя Кама. Также взыскана сумма за пользование этой землей — это заповедник», — продолжила Сергеева.

Также она напомнила, что управление провело огромную судебную работу, в том числе по защите прав собственности Российской Федерации, особенно по лесным участкам. «Следующее направление — реализация арестованного имущества работа с конфискованным имуществом. Там тоже, я считаю, навели определенный порядок. В плане того, чтобы имущество, которое уже не подлежит использованию, не хранилось за счет бюджетных мест, а подлежало утилизации, и, соответственно, денежные средства поступали в бюджет», — рассказала бывшая глава управления.

Гульнара Сергеева сообщила, что ей уже поступали предложения о работе в создающемся в РТ Центре общественных процедур (ЦОП) бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Она отметила, что с удовольствием сможет этим заниматься, поскольку ей это интересно. Напомним, Сергеева 7 лет возглавляла агентство по развитию предпринимательства РТ.