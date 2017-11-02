Гульнара Сергеева о своей отставке: «Это мое добровольное решение»
(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Гульнара Сергеева покинула должность руководителя управления Росимущества по РТ. Об этом она сообщила ИА «Татар-информ».
(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Гульнара Сергеева покинула должность руководителя управления Росимущества по РТ. Об этом она сообщила ИА «Татар-информ».
«Это мое добровольное решение. Я решила больше посвятить себя себе самой и своей профессиональной деятельности (юридической — прим. Т-и)», — рассказала Сергеева.
Говоря о главных итогах на службе, она отметила приведение в порядок всего федерального имущества. «Определили таким образом перечень имущества, которое может быть предоставлено в аренду. Привели в порядок все договора аренды, особенно с точки зрения земельных участков. Была проведена претензионная работа по взысканию задолженности. Затем опять же была проведена работа по инвентаризации, аренды земли в нацпарке Нижняя Кама. Также взыскана сумма за пользование этой землей — это заповедник», — продолжила Сергеева.
Также она напомнила, что управление провело огромную судебную работу, в том числе по защите прав собственности Российской Федерации, особенно по лесным участкам. «Следующее направление — реализация арестованного имущества работа с конфискованным имуществом. Там тоже, я считаю, навели определенный порядок. В плане того, чтобы имущество, которое уже не подлежит использованию, не хранилось за счет бюджетных мест, а подлежало утилизации, и, соответственно, денежные средства поступали в бюджет», — рассказала бывшая глава управления.
Гульнара Сергеева сообщила, что ей уже поступали предложения о работе в создающемся в РТ Центре общественных процедур (ЦОП)
«Дело в том, что когда у нас был юридический форум в сентябре (Kazan Legal — прим. Т-и), как раз представители федерального ЦОПа говорили о том, что наличие таких ЦОПов в регионе будет являться рейтинговым показателем инвестиционной привлекательности региона и его безопасности. Поэтому, если у нас будет структура, где предприниматели имеют возможность высказывать те или иные суждения и давать общественные заключения, то это,