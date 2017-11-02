Алиханов: В отношении Рудникова возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство»

Источник: Калининград.Ru

По его словам, дело передали в Москву. Он подтвердил, что оно находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

— Я сумел познакомиться с частью материалов, скажем так, объективного контроля. Очень много. И мне, к сожалению, сейчас тяжело выступать каким-то арбитром. Я думаю, что и следствие, и в дальнейшем суд внесут ясность, определённость уже. Но могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, — прокомментировал Алиханов.

Во второй половине дня 1 ноября журналисты «Новых колёс» сообщили, что в редакцию пришли более десяти представителей силовых структур. В течение нескольких часов они беседовали с Игорем Рудниковым. Позднее главного редактора издания госпитализировали.