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16:48 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Мультфильмы и вирусные ролики: что было в компьютере Усамы бин Ладена

ЦРУ опубликовало очередную порцию файлов, обнаруженных в компьютере лидера «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена после его убийства в ходе спецоперации в пакистанском Абботтабаде.

Источник: AP 2017

Среди опубликованных на сайте управления материалов — личный дневник бин Ладена, записи его выступлений, а также семейные видео, в том числе видеозаписи со свадьбы сына лидера «Аль-Каиды» Хамзы, мультфильмы и ролики с YouTube.

Некоторые материалы не были опубликованы в интересах национальной безопасности. Кроме того, не были выложены поврежденные файлы, материалы, нарушающие авторские права или содержащие порнографию.

Это уже четвертая публикация файлов Усамы бин Ладена. Директор ЦРУ Майк Помпео сообщил, что в четверг были опубликованы 18 тысяч документов, 79 тысяч аудиофайлов и фотографий, а также более 10 тысяч видеозаписей.

Сегодняшняя публикация даст американцам возможность получить более широкое представление о планах и деятельности этой террористический организации. ЦРУ продолжит искать способ предоставить больше информации американскому народу с учетом нашей обязанности по защите национальной безопасности.
Майк Помпео
Директор ЦРУ

Всего к настоящему моменту ЦРУ обнародовало 470 тысяч файлов из компьютера бин Ладена.

Что мы узнали о сыне бин Ладена — Хамзе?

Среди видеозаписей — ролик со свадьбы Хамзы, которого лидер «Аль-Каиды» считал любимым сыном. Анализ объектов на видео позволяет предположить, что оно снято в Иране. Ранее в публичном доступе были только детские видео Хамзы.

На часовом видео мы видим Хамзу — с усами и без бороды, в белом головном уборе — сидящего на ковре с несколькими мужчинами, в то время как другой мужчина на заднем плане читает стихи из Корана.

Самого бин Ладена на видео нет, но один из присутствующих говорит, что «отец жениха, принц моджахедов» радуется свадьбе сына, и его радость «распространится на всех моджахедов».

На видео также можно увидеть мужчину, спрашивающего мальчиков об истории стихов из Корана, элементы декора из красных шаров в форме сердца и свадебные угощения, состоящие из фруктов, бутылок колы, конфет и чая.

Хамзу бин Ладена называли возможным преемником отца на посту лидера «Аль-Каиды». В последние годы группировка распространяла аудиозаписи с Хамзой, на которых он угрожает США, призывает свергнуть правительство Саудовской Аравии и выступает в поддержку джихадистов в Сирии.

Хамза бин Ладен неоднократно выступал с угрозами в адрес США | Источник: AP 2017

Что было в видеоколлекции бин Ладена?

У лидера «Аль-Каиды» на жестком диске хранились мультфильмы «Муравей Антц», «Тачки», «Цыплёнок Цыпа» и «Три мушкетера», а также популярные на видеохостинге YouTube видео — набравший к настоящему моменту 854 млн просмотров ролик «Чарли снова укусил меня за палец» и видео «Как вышить цветок».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на компютере была установлена игра Final Fantasy VII.

Судя по содержимому жесткого диска, Усама бин Ладен смотрел фильмы о себе: у него нашли три документальных фильма, в том числе картину «Так где же ты, Усама бин Ладен?».

Также лидер «Аль-Каиды» интересовался фильмами производства National Geographic: «Кун Фу — мастерство убийства», «В зеленых беретах» (об армии США) и «Худший яд в мире» (о змеях).

Как сообщает ЦРУ, обнародованные документы также показывают разницу в идеологических убеждениях боевиков «Аль-Каиды» и позднее сформировавшейся группировки «Исламское государство» (обе запрещены в России), а также споры внутри самой «Аль-Каиды».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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