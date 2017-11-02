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19:34 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества

Документы подписаны в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его узбекского коллеги Абдуллы Арипова.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По итогам российско-узбекистанских переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в республику две страны подписали пакет документов.

В присутствии Медведева и его узбекского коллеги Абдуллы Арипова подписан следующий пакет документов: соглашение между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции, меморандум между госкорпорацией «Росатом» и Академией наук Узбекистана о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, контракт на производство и поставку топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО «ТВЭЛ» и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана.

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Также среди документов значатся соглашение по организации финансирования проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК» в Узбекистане, рамочное соглашение о финансировании инвестиционного проекта «Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области» в республике, соглашение о сотрудничестве и установлении кредитного лимита между Российским экспортным центром и АКБ «Узпромстройбанк».

Министерство внешней торговли Узбекистана и Минпромторг РФ подписали меморандумы о взаимопонимании в области лесопромышленного комплекса и технологий переработки отходов производства.

Договор о сотрудничестве заключили также КамАЗ и «Узавтосаноат».

«Узстройматериалы» и «Евроцемент груп» подписали соглашение о порядке реализации инвестпроекта «Строительство нового завода по производству цемента «сухим способом» мощностью 2,4 миллиона тонн цемента в год на сумму 160 миллионов долларов.

Подписано соглашение о создании узбекско-российского центра структурного финансирования между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Газпромбанком.

Дмитрий Медведев прибыл с официальным двухдневным визитом в Ташкент 2 ноября. Российский премьер прилетел в столицу Узбекистана из Пекина, где находился с официальным визитом с 31 октября.

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