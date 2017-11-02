Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества
Документы подписаны в присутствии
Документы подписаны в присутствии
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По итогам
В присутствии Медведева и его узбекского коллеги Абдуллы Арипова подписан следующий пакет документов: соглашение между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции, меморандум между госкорпорацией «Росатом» и Академией наук Узбекистана о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, контракт на производство и поставку топлива для исследовательского реактора
Также среди документов значатся соглашение по организации финансирования проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК» в Узбекистане, рамочное соглашение о финансировании инвестиционного проекта «Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области» в республике, соглашение о сотрудничестве и установлении кредитного лимита между Российским экспортным центром и АКБ «Узпромстройбанк».
Министерство внешней торговли Узбекистана и Минпромторг РФ подписали меморандумы о взаимопонимании в области лесопромышленного комплекса и технологий переработки отходов производства.
Договор о сотрудничестве заключили также КамАЗ и «Узавтосаноат».
«Узстройматериалы» и «Евроцемент груп» подписали соглашение о порядке реализации инвестпроекта «Строительство нового завода по производству цемента «сухим способом» мощностью 2,4 миллиона тонн цемента в год на сумму 160 миллионов долларов.
Подписано соглашение о создании
Дмитрий Медведев прибыл с официальным двухдневным визитом в Ташкент 2 ноября. Российский премьер прилетел в столицу Узбекистана из Пекина, где находился с официальным визитом с 31 октября.