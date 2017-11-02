Глава департамента экономического развития Воронежской области станет профессором ВГУ

Анатолий Букреев закончил экономический факультет ВГУ по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» в 1982 году. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-экономический механизм антикризисного управления». С 1994 по 1997 год работал старшим преподавателем в ВГТУ. В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему «Организационно-экономический механизм антикризисного управления». С 2001 года по 2010 год — профессор кафедры экономики, производственного менеджмента и организации машиностроительного производства Воронежского государственного технического университета. Автор более 250 научных и учебных работ, в том числе, 12 монографий по проблемам антикризисного корпоративного управления, изданных в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. С 2010 года — руководитель департамента экономического развития Воронежской области.