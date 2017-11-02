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17:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти объявили карантин по бешенству в Железнодорожном районе Воронежа

Губернатор Алексей Гордеев подписал указ о введении карантина по бешенству в Железнодорожном районе Воронежа в среду, 1 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Документ опубликовали на сайте правовой информации. Эпизоотическим очагом бешенства определили территорию пансионата с лечением «Репное». Карантин ввели на участке, ограниченном улицами Гринько, Черенкова, Безоблачная, Жигулина и переулком Самоцветный.

Согласно документу, на этой территории запрещено проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их. Ограничения будут действовать до 9 января 2018 года.

Карантин также ввели в Аннинском, Калачеевском, Острогожском, Бутурлиновском районах. Очагом по бешенству в Аннинском районе стали индивидуальные подворья в поселке Красный лог и в селе Васильевка, в Острогожском районе — село Мастюгино. Эпизодическим очагом по бешенству в Калачеевском районе стало село Ширяево, в Бутурлиновском районе — село Озерки. Ограничения также продлятся до 9 января.

Контекст

В Воронежской области карантин в связи с бешенством неоднократно вводили осенью 2017 года. В Левобережном, Советском районе Воронежа карантин объявили в начале сентября. Кроме того, очаги бешенства обнаружили в селе Дракине Лискинского района, в селе Вязноватка Нижнедевицкого района, в поселке Комсомольское Эртильского района, в селе Пилипы Каменского района, а также в Анне. Запретительные меры вводили в Эртиле, селе Запрудском Каширского района, селах Манино и Заброды Калачеевского района, поселке Бор Рамонского района, селах Манино и Заброды Калачеевского района, а также в поселке Бор Рамонского район.

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