Мэр Воронежа утвердил список членов Общественной палаты города

Источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежа Александр Гусев утвердил перечень членов городской Общественной палаты от мэрии, сообщила пресс-служба городской администрации в среду, 1 ноября. Срок полномочий действующего состава Общественной палаты завершится в декабре 2017 года.

В список включили семь человек:

генеральный директор Ассоциации недропользователей Воронежской области Борис Алпатов;.

председатель регионального объединения работодателей строительного комплекса «Союз Строителей Воронежской области» Владимир Астанин;.

директор Дворца творчества детей и молодежи Сергей Карпов;.

генеральный директор спортивно-культурного центра «Согдиана» Олег Сехниев;.

председатель совета Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики» Надежда Стороженко;.

председатель общественного совета по культуре при главе города Иван Чухнов;.

исполняющий обязанности ректора Воронежской духовной семинарии Роман Ткачев.