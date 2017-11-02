Мэр Воронежа утвердил список членов Общественной палаты города
Срок полномочий действующего состава закончится в декабре 2017 года.
Срок полномочий действующего состава закончится в декабре 2017 года.
Глава Воронежа Александр Гусев утвердил перечень членов городской Общественной палаты от мэрии, сообщила
В список включили семь человек:
генеральный директор Ассоциации недропользователей Воронежской области Борис Алпатов;.
председатель регионального объединения работодателей строительного комплекса «Союз Строителей Воронежской области» Владимир Астанин;.
директор Дворца творчества детей и молодежи Сергей Карпов;.
генеральный директор
председатель совета Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики» Надежда Стороженко;.
председатель общественного совета по культуре при главе города Иван Чухнов;.
исполняющий обязанности ректора Воронежской духовной семинарии Роман Ткачев.
Общественная палата состоит из 21 человека. Семь членов палаты выдвигает мэр Воронежа, еще семь — Воронежская городская дума, еще семь — общественные объединения и некоммерческие организации.