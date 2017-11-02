Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
В Петербурге из торгового комплекса госпитализировали 31 человека
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Зюганов отреагировал на призыв Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Бесшумная «Черная дыра»: российская подлодка за 60 секунд – кадры
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
17:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа утвердил список членов Общественной палаты города

Срок полномочий действующего состава закончится в декабре 2017 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежа Александр Гусев утвердил перечень членов городской Общественной палаты от мэрии, сообщила пресс-служба городской администрации в среду, 1 ноября. Срок полномочий действующего состава Общественной палаты завершится в декабре 2017 года.

В список включили семь человек:

генеральный директор Ассоциации недропользователей Воронежской области Борис Алпатов;.

председатель регионального объединения работодателей строительного комплекса «Союз Строителей Воронежской области» Владимир Астанин;.

директор Дворца творчества детей и молодежи Сергей Карпов;.

генеральный директор спортивно-культурного центра «Согдиана» Олег Сехниев;.

председатель совета Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики» Надежда Стороженко;.

председатель общественного совета по культуре при главе города Иван Чухнов;.

исполняющий обязанности ректора Воронежской духовной семинарии Роман Ткачев.

Общественная палата состоит из 21 человека. Семь членов палаты выдвигает мэр Воронежа, еще семь — Воронежская городская дума, еще семь — общественные объединения и некоммерческие организации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В водоемах Воронежского заповедника нашли опасное для людей вещество
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Путин наградит уволенных губернаторов
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках
Мультфильмы и вирусные ролики: что было в компьютере бен Ладена
Список растет: кого обвиняют в сексуальных домогательствах
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь