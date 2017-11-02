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18:47 (мск), источник: РИА Новости

Кремль продолжит расширять направление работы с кадровым резервом

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Кремль продолжает расширять направление работы с кадровым резервом, завил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

В четверг глава государства в своей подмосковной резиденции встретился с руководителями регионов, ушедшими в отставку.

Мы стараемся пошире работать с так называемым кадровым резервом. Новая программа «Лидеры России» объявлена, есть и другие направления работы с кадрами и подготовке их.
Владимир Путин
Президент России

Он также сообщил, что рассчитывает на помощь в подготовке кадров с их стороны.

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С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России.

В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.

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