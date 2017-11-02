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18:02 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев обсудил с Путиным итоги встречи по Сирии в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил по телефону с главой России Владимиром Путиным итоги очередного раунда встречи по Сирии, прошедшей в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«В ходе беседы главы государств обсудили итоги очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшегося 30—31 октября текущего года в Астане. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса для полномасштабного урегулирования ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Президенты также рассмотрели ход подготовки к XIV Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится 9 ноября в Челябинске.

Кроме этого, Назарбаев и Путин уделили внимание наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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