Назарбаев обсудил с Путиным итоги встречи по Сирии в Астане

Источник: Tengrinews

«В ходе беседы главы государств обсудили итоги очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшегося 30—31 октября текущего года в Астане. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса для полномасштабного урегулирования ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Президенты также рассмотрели ход подготовки к XIV Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится 9 ноября в Челябинске.