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21:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин пообещал наградить 11 экс-губернаторов, ушедших осенью 2017 года

Все бывшие руководители регионов получат государственные награды.

Всем руководителям регионов, которые были отправлены в отставку осенью 2017 года, будут вручены государственные награды. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с экс-губернаторами.

Путин подчеркнул, что каждый из бывших губернаторов на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов.

«Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах», — подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года началась серия отставок глав субъектов Российской Федерации. Всего свои должности покинули 11 губернаторов.

В отставку ушли: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков, а также губернатор Псковской области Андрей Турчак.

На их места были назначены временно исполняющие обязанности глав регионов. В этом качестве они будут руководить вышеназванными субъектами до 9 сентября 2018 года, когда пройдут выборы в Единый день голосования.

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