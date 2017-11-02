Путин пообещал наградить 11 экс-губернаторов, ушедших осенью 2017 года

Всем руководителям регионов, которые были отправлены в отставку осенью 2017 года, будут вручены государственные награды. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с экс-губернаторами.

Путин подчеркнул, что каждый из бывших губернаторов на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов.

«Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах», — подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года началась серия отставок глав субъектов Российской Федерации. Всего свои должности покинули 11 губернаторов.

В отставку ушли: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков, а также губернатор Псковской области Андрей Турчак.