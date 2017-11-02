Валерий Шанцев будет представлен к госнаграде
Нижний Новгород. 2 ноября.
Нижний Новгород. 2 ноября.
Как сообщается на сайте президента РФ, 10 бывших губернаторов, ушедших в отставку в сентябре — октябре 2017 года, будут представлены к государственным наградам. Об этом стало известно на их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 2 ноября в
Также на встрече президент поблагодарил
В заключение он сообщил о планах провести общую встречу с новыми и прежними главами регионов.
Ранее сообщалось, что во встрече принимают участие 10 бывших губернаторов, которые ушли в отставку за минувшие два месяца. В том числе и
Напомним, 25 сентября Владимир Путин уже подписал приказ о награждении тогда ещё губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним также, что 26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева.
Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что выборы губернатора Нижегородской области состоятся в сентябре 2018 года.