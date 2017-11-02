Валерий Шанцев будет представлен к госнаграде

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на сайте президента РФ, 10 бывших губернаторов, ушедших в отставку в сентябре — октябре 2017 года, будут представлены к государственным наградам. Об этом стало известно на их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 2 ноября в Ново-Огарёве. Отмечается, что соответствующие документы уже подготовлены.

Также на встрече президент поблагодарил экс-губернаторов за работу, «которая велась в сложных условиях» и заявил, что опыт и потенциал бывших руководителей регионов должен по максимуму найти применение.

Кроме того, глава региона высказал мнение, что бывшим губернаторам не нужно вмешиваться в работу преемников, но следует помочь им погрузиться в проблемы соответствующих субъектов РФ.

В заключение он сообщил о планах провести общую встречу с новыми и прежними главами регионов.

Ранее сообщалось, что во встрече принимают участие 10 бывших губернаторов, которые ушли в отставку за минувшие два месяца. В том числе и экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Напомним, 25 сентября Владимир Путин уже подписал приказ о награждении тогда ещё губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним также, что 26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева.

Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Глеб Никитин.