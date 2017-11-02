Испанский суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственной прокуратуры королевства. Как сообщает газета El Pais со ссылкой на адвоката господина Пучдемона, бывший глава Каталонии не намерен появляться в суде из-за того, что этому «не способствует создавшаяся обстановка».

Карлес Пучдемон был вызван в суд в качестве свидетеля по делу о мятеже в Каталонии — так Мадрид оценивает провозглашение независимости региона — 31 октября.

Девять бывших членов правительства автономии предстали перед судом, восемь из них были арестованы.

Один из членов кабинета господина Пучдемона — Санти Вила — остался на свободе в обмен на залог €50 тыс. из-за сотрудничества со следствием.

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