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19:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Испанский суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии

Национальная судебная палата Испании постановила заключить под стражу отстраненного председателя Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов правительства региона, сообщает газета La Vanguardia. Документ имеет силу на территории всего Евросоюза.

Источник: Reuters

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственной прокуратуры королевства. Как сообщает газета El Pais со ссылкой на адвоката господина Пучдемона, бывший глава Каталонии не намерен появляться в суде из-за того, что этому «не способствует создавшаяся обстановка».

Карлес Пучдемон был вызван в суд в качестве свидетеля по делу о мятеже в Каталонии — так Мадрид оценивает провозглашение независимости региона — 31 октября.

Девять бывших членов правительства автономии предстали перед судом, восемь из них были арестованы.

Один из членов кабинета господина Пучдемона — Санти Вила — остался на свободе в обмен на залог €50 тыс. из-за сотрудничества со следствием.

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Напомним, в Испании возбуждены уголовные дела о бунте, мятеже и растратах. Обвиняемым руководителям Каталонии может грозить до 30 лет заключения. Кроме того, Мадрид требует компенсации или ареста имущества на €6 млн — сумму, которая по оценкам прокуратуры, была потрачена на референдум о независимости 1 октября.

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31 октября© Ньюстюб
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