Испанский суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственной прокуратуры королевства. Как сообщает газета El Pais со ссылкой на адвоката господина Пучдемона, бывший глава Каталонии не намерен появляться в суде из-за того, что этому «не способствует создавшаяся обстановка».
Карлес Пучдемон был вызван в суд в качестве свидетеля по делу о мятеже в Каталонии — так Мадрид оценивает провозглашение независимости региона — 31 октября.
Девять бывших членов правительства автономии предстали перед судом, восемь из них были арестованы.
Один из членов кабинета господина Пучдемона — Санти Вила — остался на свободе в обмен на залог €50 тыс. из-за сотрудничества со следствием.
Напомним, в Испании возбуждены уголовные дела о бунте, мятеже и растратах. Обвиняемым руководителям Каталонии может грозить до 30 лет заключения. Кроме того, Мадрид требует компенсации или ареста имущества на €6 млн — сумму, которая по оценкам прокуратуры, была потрачена на референдум о независимости 1 октября.