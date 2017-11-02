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19:20 (мск), источник: Ежедневник.by

МВФ предлагает Минску продолжить реформы

Белорусским властям необходимо продолжить реформирование экономики, чтобы повысить темпы ее роста, заявила в четверг в Минске региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Беларуси, Молдовы и Украине Сату Кахконен.

Источник: Ежедневник.by

Рост экономики в текущем году правительство Беларуси запланировало на уровне 1,7%. Однако в январе-сентябре ВВП вырос уже на 1,7%. Правительство Белоруссии в 2018 году намерено добиться роста ВВП страны на 3,4%. В 2016 году ВВП Беларуси снизился на 2,6% при планах добиться небольшого роста — на 0,3%, сообщает РИА Новости.

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Кахконен положительно оценила предпринятые за последнее время правительством Беларуси меры стабилизации экономики, которые позволили вывести страну на курс умеренного экономического роста. «Но нужно сказать, что этих мер оказалось недостаточно. Необходимо, чтобы Беларусьпродолжала реформы… Если дальнейшие реформы не будут осуществляться, это лишь усилит структурную слабость экономики», — добавила она.

Она подчеркнула, что, по расчетам специалистов банка, при отсутствии дальнейших реформ «может быть рост экономики на 2% в год» и Беларусь «попадет в ловушку низкого роста». «Потому что 2% — слишком мало, чтобы правительство могло достичь целей развития, которые установило для страны», — продолжила региональный директор.

Кахконен обратила внимание, что в последнее время «изменились драйверы роста: цены на сырье уменьшились, либерализация (мировой) торговли замедлилась, есть определенные неясности в мировой экономике». Эксперт заметила, что Беларуси сложнее стало работать в мировой торговой системе и извлекать преимущества от тесного сотрудничества с Россией, «учитывая цены на ресурсы». «Дальше двигаться вперед при тех же условиях не получится, (а) нужно поднимать жизненные стандарты населения за счет реформ», — подчеркнула Кахконен.

По ее словам, потенциал Беларуси огромен, это — человеческий ресурс, инфраструктура, развитые инженерные возможности, географическое положение, — но его нужно правильно использовать. Эксперт указала на необходимость в ряде трансформаций. В частности, нужны решения, которые позволят частному сектору активнее развиваться, а он, в свою очередь, будет подталкивать рост экономики Беларуси. Кроме того, необходимо провести реструктуризацию госкомпаний для повышения их конкурентоспособности в Беларуси и за рубежом, а также необходимо в целом улучшение конкурентной среды и бизнес-среды, включая улучшение степени защиты прав собственника, инвестора. Специалист также обратила внимание на важность совершенствования нынешней системы управления безработицей, поскольку в период трансформаций растет необходимость в усилении социальной защиты населения.

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