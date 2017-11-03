Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила создать «биржу» волонтеров

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщила пресс-служба Гордумы, 2 ноября Солонченко провела рабочее совещание по запуску благотворительного проекта «День волонтера». На встречу присутствовали руководители некоммерческих организаций, которые имеют успешный опыт работы с волонтерами в самых разных сферах: поиск пропавших людей, помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, помощь бездомным животным. Среди них директор Нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» Евгения Верба, председатель региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас» Людмила Веко, руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин, директор центра «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.

В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия волонтерских организаций и частных лиц, желающих оказать безвозмездную помощь нуждающимся.

Глава города высоко оценила работу бескорыстных помощников и отметила, что Нижний Новгород известен своими традициями благотворительности, и напомнила, что весной и летом этого года волонтеры наводили порядок в домах и квартирах одиноко проживающих участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Светлый май», а недавно в городе стартовала акция «Экопатруль» — это общественный патруль стихийных свалок, в ходе которого волонтеры выявляют нарушителей экологического порядка.

На совещании было отмечено, что с каждым годом волонтерское движение набирает популярность, и желающих бесплатно помогать другим становится больше. Но большинство волонтеров — это молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, которые не имеют специальной подготовки. Кроме этого наблюдается «текучка» — с течением времени бескорыстные помощники переходят от одного направления деятельности к другому. Поэтому чтобы оптимизировать процесс и повысить культуру волонтерства необходимо создать площадку, которая объединила бы все ресурсы.