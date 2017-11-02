Путин представит Назарова к государственной награде

Сегодня, 2 ноября, в загородной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарева состоялась встреча президента с главами регионов, которые были отправлены в отставку осенью этого года. Среди присутствующих был и экс-губернатор Омской области Виктор Назаров.

Путин поблагодарил губернаторов за работу и сказал, что подготовлены документы на предоставление их к государственным наградам. Кроме того, президент попросил бывших глав регионов «оказать содействие» преемникам.

В ответном слове Виктор Назаров сказал, что такая преемственность в Омской области уже работает.

Виктор Назаров, экс-глава Омской области:

— Вы правильно сказали, что их нужно погружать в те проблемы, которые надо решать в первую очередь. Сегодня мы уже это отрабатываем, делаем вместе. Думаю, что такой положительный тандем, конечно же, будет только на пользу нашим россиянам, нашей Родине.