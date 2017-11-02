Путин представит Назарова к государственной награде
Президент решил наградить глав регионов, которые этой осенью ушли в отставку.
Президент решил наградить глав регионов, которые этой осенью ушли в отставку.
Сегодня, 2 ноября, в загородной резиденции Владимира Путина в
Путин поблагодарил губернаторов за работу и сказал, что подготовлены документы на предоставление их к государственным наградам. Кроме того, президент попросил бывших глав регионов «оказать содействие» преемникам.
В ответном слове Виктор Назаров сказал, что такая преемственность в Омской области уже работает.
Виктор Назаров,
— Вы правильно сказали, что их нужно погружать в те проблемы, которые надо решать в первую очередь. Сегодня мы уже это отрабатываем, делаем вместе. Думаю, что такой положительный тандем, конечно же, будет только на пользу нашим россиянам, нашей Родине.
Также президент пригласил бывших губернаторов вместе с их женами на новогодний прием в Кремле.