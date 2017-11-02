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20:38 (мск), источник: Publika.md

Канду ответил на обвинения Воронина в том, что он слишком часто говорит от лица всего парламента

Республика Молдова знает, что такое сепаратизм, поэтому осуждает решение Каталонии объявить о независимости.

Источник: Publika.md

Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду, комментируя таким образом недовольство Владимира Воронина. Лидер коммунистов обвинил спикера в том, что последний слишком часто говорит от лица всего парламента. Канду напомнил, что депутаты посредством голосования дали ему право представлять парламент и высказываться по актуальным вопросам как в стране, так и за её пределами, cообщает Deschide.md.

«Во-первых, закон и регламент парламента уполномочивают меня быть представителем законодательного органа как в стране, так и за рубежом, потому что соответствующее право я получил в результате голосования депутатов. Регламент парламента, который является законом, четко гласит, что одним из атрибутов спикера является представление парламента в отношениях со СМИ как в стране, так и за её пределами, не говоря уже о других полномочиях. Возможно, господин Воронин забыл положения закона, и ему стоило бы освежить память. Предположу, что его раздражает моя позиция по референдуму в Каталонии и тот факт, что парламент осуждает и обвиняет каталонские власти, решившие объявить о независимости. Мы, естественно, выступает за территориальную целостность Испании, потому что более 20 лет сталкиваемся с сепаратизмом», — сказал Андриан Канду.

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Спикер добавил, что порой он консультируются с парламентскими фракциями или комиссиями, прежде чем высказаться по тому или иному вопросу.

«В ситуации, когда есть мнение относительно, например, евроинтеграции, курса развития страны или других вопросов, по которым парламентское большинство дало мне мандат спикера, понятно, что я комментирую события с позиций, которые совпадают с моими собственными. Когда речь идет о технических аспектах, порой связанных с необходимостью проконсультироваться с комиссиями или фракциями, конечно, я это делаю», — сказал он.

Что касается вотума недоверия членам Конституционного суда, председатель парламента заявил, что аргументы коммунистов не обоснованны.

«С тех пор, как господин Панцыру был назначен председателем Конституционного суда, я ни разу не слышал от него публичных заявлений. Это означает, что в обвинениях коммунистов нет смысла. Судьи КС обладают иммунитетом, поэтому их нельзя снять с должности, как хотелось бы коллегам из Партии коммунистов, тем более, когда речь идет о политических интересах. Нравится ли им решения КС или нет, их можно комментировать на уровне политике, но все равно исполнять в обязательном порядке», — отметил Канду.

Напомним, Владимир Воронин призвал сегодня Андриана Канду отшлифовать свои заявления. Коммунист утверждает, что спикер взял в привычку высказываться от лица парламента, даже если не все депутаты разделяют его мнение. Демократ не стал комментировать заявления лидера ПКРМ и перешел к другому вопросу.

«Вы каждый день делаете различные заявления. Вы уверены, что весь парламент разделяет вашу точку зрения? Парламент — это не спикер. Найдите другой способ выражать свою позицию, но не от лица парламента. Я не согласен с тем, что вы говорите, как и добрая половина коллег», — сказал Воронин.

Оставшись без ответа, Воронин спустя короткое время вновь обратился к Канду, напомнив о том, как спикер исполнял обязанности президента по вопросу о назначении министром обороны Еуджена Стурзы, чью кандидатуру дважды отклонил Игорь Додон. «Господин Канду, на встрече с избирателями меня спросили, закончили ли или продлили приостановление Додона в должности?», — спросил Воронин.

На этот раз спикер ответил, призвав Воронина прочитать решение Конституционного суда: «Там вы найдете ответ».

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