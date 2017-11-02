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20:52 (мск), источник: РБК

Российской группировке в Сирии нашли нового командующего

Российскую группировку войск в Сирии возглавит 51-летний генерал-полковник Александр Журавлев, говорят источники РБК. Его задачей станет подготовка к завершению военной операции.

Источник: Минобороны России

Новый командующий

Генерал-полковник Александр Журавлев станет командующим российской группировкой войск в Сирии, рассказал РБК высокопоставленный источник в Минобороны и подтвердил второй источник в военном ведомстве. Ранее Журавлев уже занимал эту должность.

О назначении Журавлева РБК рассказал и собеседник, близкий к Минобороны. По его словам, соответствующие документы уже подготовлены и ожидают подписания.

«Занимавший ранее эту должность Сергей Суровикин указом [президента] назначен главкомом ВКС», — рассказал РБК высокопоставленный собеседник в военном ведомстве.

В качестве его преемника изначально рассматривался командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, однако 15 сентября он попал в ДТП в Кольском районе Мурманской области, в котором получил серьезные травмы головы и позвоночника, напомнил собеседник РБК.

Решение о назначении Журавлева на должность командующего российской группировкой войск в Сирии было принято на днях, рассказал второй собеседник РБК. «На данный момент это [назначение Журавлева] — самый оптимальный вариант», — добавил он.

РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию.

Опять Сирия

Журавлев уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года. До своей сирийской командировки он занимал должность начальника штаба Южного военного округа, а по возвращении пошел на повышение — был назначен замначальника Генштаба.

Звание генерал-полковника 51-летний Александр Журавлев получил в феврале 2017 года.

Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году. Затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году Журавлев был назначен начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией (Владикавказ). Спустя два года он уже командовал 2-й Гвардейской краснознаменной общевойсковой армией (Самара). В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда откомандирован в Сирию.

Командующие российской группировкой войск в Сирии

Первым командующим российской группировкой войск в Сирии был начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Он был главой группировки с сентября 2015 года по июнь 2016 года. После возвращения из Сирии Дворников возглавил Южный военный округ. ​ Сменил его глава ЮВО генерал-полковник Александр Журавлев.

С декабря по март 2017 года группировку возглавлял генерал-полковник Андрей Картаполов. С 2015 года он занимал должность главы Западного военного округа и продолжил руководить войсками округа после возвращения из Сирии.

Генерал-полковник Сергей Суровикин, командующий войсками Восточного военного округа с 2013 года, возглавил российскую группировку войск в Сирии в марте 2017 года.

По завершении этой командировки указом президента его назначили главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Как утверждают два источника РБК в Минобороны, Суровикин дважды отказывался от должности главкома. Однако после долгих переговоров Суровикин принял предложение, став, таким образом, первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск.

Окончание операции

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. За время ее проведения сирийская правительственная армия при поддержке российских ВКС освободила несколько стратегически важных городов, среди которых — Пальмира и Алеппо.

В середине октября 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что операция близится к завершению. Спустя несколько дней Шойгу доложил, что от боевиков запрещенной группировки «Исламское Государство» освобождено порядка 95% территории Сирии. Министр обороны добавил, что до начала операции российских ВКС под контролем террористов находилось более 70% территории страны.

При этом эксперты отмечают, что сейчас не меньшую угрозу, чем ИГИЛ, безопасности сирийцев представляет радикальная оппозиция, занимающая провинцию Идлиб.

Крупнейшая из представленных там группировок — объединение «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданная на базе «Джабхат ан-Нусры», сирийского филиала «Аль-Каиды» (обе огранизации запрещены в России). По данным аналитиков портала Syrian Civil War Map, отряды вооруженной оппозиции — в том числе ХТШ — на октябрь 2017 года контролируют почти 27 тыс. кв. км или около 14% территории Сирии.

Одна из главных задач, которую должен решить новый командующий, — это сокращение российской группировки в Сирии,

отметил в разговоре с РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Россия, обеспечив сирийским войскам победу на боевиками, решила и свои задачи. ​"За эти два года российские военнослужащие успели получить реальный боевой опыт. Кроме того, прошла испытание войной и техника, — напомнил Пухов.

Российские бомбардировщики атаковали террористов в Сирии
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1 ноября© Ньюстюб
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