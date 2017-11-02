Российской группировке в Сирии нашли нового командующего
Российскую группировку войск в Сирии возглавит 51-летний
Российскую группировку войск в Сирии возглавит 51-летний
Новый командующий
О назначении Журавлева РБК рассказал и собеседник, близкий к Минобороны. По его словам, соответствующие документы уже подготовлены и ожидают подписания.
«Занимавший ранее эту должность Сергей Суровикин указом [президента] назначен главкомом ВКС», — рассказал РБК высокопоставленный собеседник в военном ведомстве.
Решение о назначении Журавлева на должность командующего российской группировкой войск в Сирии было принято на днях, рассказал второй собеседник РБК. «На данный момент это [назначение Журавлева] — самый оптимальный вариант», — добавил он.
РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию.
Опять Сирия
Журавлев уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года. До своей сирийской командировки он занимал должность начальника штаба Южного военного округа, а по возвращении пошел на повышение — был назначен замначальника Генштаба.
Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году. Затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году Журавлев был назначен начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией (Владикавказ). Спустя два года он уже командовал 2-й Гвардейской краснознаменной общевойсковой армией (Самара). В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда откомандирован в Сирию.
Командующие российской группировкой войск в Сирии
Первым командующим российской группировкой войск в Сирии был начальник штаба Центрального военного округа
С декабря по март 2017 года группировку возглавлял
По завершении этой командировки указом президента его назначили главнокомандующим
Окончание операции
Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. За время ее проведения сирийская правительственная армия при поддержке российских ВКС освободила несколько стратегически важных городов, среди которых — Пальмира и Алеппо.
В середине октября 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что операция близится к завершению. Спустя несколько дней Шойгу доложил, что от боевиков запрещенной группировки «Исламское Государство» освобождено порядка 95% территории Сирии. Министр обороны добавил, что до начала операции российских ВКС под контролем террористов находилось более 70% территории страны.
Крупнейшая из представленных там группировок — объединение «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданная на базе «Джабхат ан-Нусры», сирийского филиала «Аль-Каиды» (обе огранизации запрещены в России). По данным аналитиков портала Syrian Civil War Map, отряды вооруженной оппозиции — в том числе ХТШ — на октябрь 2017 года контролируют почти 27 тыс. кв. км или около 14% территории Сирии.
отметил в разговоре с РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Россия, обеспечив сирийским войскам победу на боевиками, решила и свои задачи. "За эти два года российские военнослужащие успели получить реальный боевой опыт. Кроме того, прошла испытание войной и техника, — напомнил Пухов.