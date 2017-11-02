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21:16 (мск), источник: РИА Новости

Время для мирного решения кризиса вокруг КНДР заканчивается, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Время для разрешения проблемы КНДР заканчивается, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Источник: Reuters

«Северная Корея — угроза всему миру, так что все страны мира должны сделать больше, чтобы противостоять этой угрозе. Президент признает, что время заканчивается, и просит все страны сделать для этого больше», — сказал Макмастер журналистам в Белом доме.

По его словам, главная цель поездки Дональда Трампа в Азию, которая начинается на этой неделе, — «укрепить международную решимость обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова».

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