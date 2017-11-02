Советник Бозумбаева ответил недовольным депутатам про «18-й раз»

Источник: Tengrinews

«Честно говоря, нас немного позабавило высказывание уважаемых депутатов по поводу комментария журналистам министра энергетики. Для начала поясню мажилисменам о том, как состоялся разговор в кулуарах заседания правительства. Министр в течение нескольких минут обстоятельно пояснял журналистам о том, как формируется на сегодня цена на бензин, откуда производится, откуда завозится и при каких обстоятельствах стоимость ГСМ будет стабилизироваться. Говорил на двух языках, повторял ответ на один и тот же вопрос несколько раз. И на последний из них сказал, что отвечает на эти же вопросы 18 раз. При этом замечу, что в ответе он не отказал и еще раз пояснил журналисту, видимо не понявшему до этого ответ», — сказал Джалдинов.

Советник министра энергетики отметил, что после этого разговора все были удовлетворены ответом Бозумбаева.

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«Но вот спустя сутки у нас проснулись господа депутаты. Мы, конечно, привыкли к их “быстрой” реакции на очень важные события в стране. Но они каждый раз умудряются поражать общественность своими высказываниями. Хотя вся страна ждет от них реальной работы и пользы. Было бы замечательно, если эти радеющие за журналистов господа приняли хотя бы важные и нужные и тем более устраивающие журналистскую братию поправки в закон о СМИ. А не получилось бы как всегда — единогласно проголосовав и испортив жизнь работникам СМИ. Воистину, кто как содержится, тот так и говорит», — заявил он.

Отметим, ранее мажилисмен Михаил Чирков на экспертной встрече в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК раскритиковал отношение Бозумбаева к журналистам.

«Очень злободневное положение, которое регулирует работу должностных лиц, которые предоставляют информацию и обеспечивают взаимодействие со СМИ. Я с примера начну. Позавчера, по-моему, заседание Правительства. И один высокий чиновник выходит, и журналисты к нему подходят и спрашивают. Он отвечает: “В 18 раз вам объясняю”. Я не помню, как дальше, но что за тон вообще! Я фамилию его не буду называть, но здесь, как в капле бензина, отразилось отношение чиновников, а еще шире — наших некоторых государственных органов к взаимодействию с журналистами и к СМИ в целом», — заявил депутат.

Чирков констатировал, что работа пресс-служб становится более формальной, зачастую ограничивается пресс-релизами.

«Понятно, что госорганы формируют свои пресс-службы по остаточному принципу. Там большей частью непрофессионалы, люди, которые воспринимают как обузу работу с журналистами. И, естественно, отдача в СМИ примерно такая же. Журналисты хотят получить информацию, не могут получить, критикуют, в ответ: «18-ый раз и так далее и тому подобное», — заключил мажилисмен.