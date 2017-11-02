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22:39 (мск), источник: РИА Новости

Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы — американского центробанка.

Источник: Reuters
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Президент США объявил о своем решении журналистам в Розовом саду Белого дома, Пауэлл присутствовал на выступлении.

«За короткое время мы добились невероятных успехов. Безработица находится на наиболее низком уровне за 16 лет. У нас уже два квартала с ростом (экономики) 3% — это большое достижение, и дела у нас идут все лучше с каждой неделей», — сказал Трамп.

По словам президента, «чтобы поддержать этот огромный прогресс в экономике, ей требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над нашей банковской системой». «Поэтому нам нужен твердый, прочный, устойчивый лидер во главе Федерального резерва», — добавил он, отметив, что Пауэлл обладает именно такими качествами.

Кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США.

Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов США. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС.

Номинировав Пауэлла, Трамп нарушил традицию, согласно которой президенты на первом сроке обычно продлевают полномочия действующего главы ФРС.

Срок полномочий нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал ФРС и лично Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.

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