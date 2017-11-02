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22:29 (мск), источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев принял Председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Источник: UzReport.news

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 ноября принял Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, а также для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

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В ходе беседы было особо отмечено, что переговоры на высшем уровне в Москве в апреле этого года, а также регулярные встречи лидеров двух стран, в том числе в рамках саммита СНГ в городе Сочи в прошлом месяце, придали мощный импульс укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, наполнили двустороннее сотрудничество качественно новым содержанием.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-российских многоплановых отношений, увеличения объемов взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в различных отраслях экономики, развития культурно-гуманитарного обмена.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Отмечена готовность к дальнейшему развитию и укреплению партнерских отношений и взаимовыгодного практического сотрудничества между нашими странами.

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