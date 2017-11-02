Президент Шавкат Мирзиёев принял Председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 ноября принял Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, а также для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

В ходе беседы было особо отмечено, что переговоры на высшем уровне в Москве в апреле этого года, а также регулярные встречи лидеров двух стран, в том числе в рамках саммита СНГ в городе Сочи в прошлом месяце, придали мощный импульс укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, наполнили двустороннее сотрудничество качественно новым содержанием.