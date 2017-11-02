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22:50 (мск), источник: UzReport.news

Президент принял руководителей правительств четырех стран

Руководители правительств Таджикистана, Казахстана, Беларуси и Туркменистана поблагодарили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанный теплый прием и передали приветствия и наилучшие пожелания от имени глав своих государств.

Источник: UzReport.news

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 ноября провел двусторонние встречи с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, Премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым, Премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым и заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмыратом Оразгелдиевым, прибывшими в нашу страну для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

О взаимной заинтересованности в развитии конструктивного и продуктивного сотрудничества говорилось на встрече с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода.

Глава нашего государства особо отметил важность эффективного использования потенциала совместной Межправительственной комиссии для продвижения конкретных проектов и программ, нацеленных на укрепление традиционно дружественных и тесных отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.

С Премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе взаимных визитов на высшем уровне..

Подчеркнута важность наращивания взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и других приоритетных направлениях. Особое внимание уделено продолжению интенсивных контактов между регионами и на уровне деловых кругов двух государств.

На встрече с Премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым с удовлетворением отмечена положительная динамика развития узбекско-белорусских отношений..

За короткий период реализованы совместные проекты в машиностроении, агропромышленном комплексе, пищевой, фармацевтической и других отраслях.

Стороны выразили заинтересованность в раскрытии имеющегося значительного потенциала сотрудничества, прежде всего, для кооперации в реальном секторе экономики.

В ходе беседы с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмыратом Оразгелдиевым подчеркнуто, что визиты на высшем уровне в Туркменистан и регулярные контакты глав государств вывели узбекско-туркменские отношения на уровень стратегического партнерства..

Рассмотрены перспективы узбекско-туркменского взаимодействия в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, углубления кооперации в промышленности и сельском хозяйстве.

Руководители правительств Таджикистана, Казахстана, Беларуси и Туркменистана поблагодарили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанный теплый прием и передали приветствия и наилучшие пожелания от имени глав своих государств.

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