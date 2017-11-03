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09:37 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров принял участие во Всемирном Русском народном соборе

1 и 2 ноября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве прошел XXI Всемирный русский народный собор на тему «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свое приветствие участникам Всемирного русского народного собора направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной, страной, которую уважают другие страны, страной, у которой есть будущее, если мы хотим избежать революционных катастроф и гражданского противостояния — мы не должны забывать свой исторический опыт, отказываться от своей исторической судьбы. Если все мы будем руководствоваться общей целью, то любые, даже самые сложные вызовы будут преодолены, и наши потомки смогут с благодарностью говорить о достижениях нашего народа в грядущем столетии и жить в мире друг с другом», — обратился к присутствующим патриарх Кирилл.

В заседаниях традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, военачальники и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и представители других силовых ведомств РФ, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители молодежи.

В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Регион также представила делегация Самарского епархиального управления Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием.

Митрополит отметил, что Всемирный Русский собор носит статус программного мероприятия, в котором приняли участие руководители всех уровней.

«Сам факт заинтересованного присутствия губернатора в форуме такого масштаба и тематики говорит о верной оценке Дмитрием Азаровым приоритетов развития региона. Зная Дмитрия Игоревича не первый год, я с удовлетворением наблюдаю его постоянное возрастание не только в опыте и знаниях, необходимых администратору, государственному мужу, но и в духовной сфере, в области межконфессиональных и межнациональных отношений», — отметил митрополит Самарский и Тольяттинский.

Архиерей выразил уверенность в том, что общими усилиями духовные и светские руководители губернии смогут и впредь плодотворно трудиться над социальными проектами, полезными для граждан.

Всемирный Русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом. Он существует с 1993 г., на протяжении этих лет являясь общественной площадкой и местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены единой целью — заботой о настоящем и будущем России. Собор играет немалую роль в формировании гражданского общества.

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