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00:01 (мск), источник: РБК

Путин и Макрон назвали недопустимым пересмотр ядерной сделки с Ираном

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявили о недопустимости пересмотра ядерной сделки с Ираном в одностороннем порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Путин рассказал Макрону об итогах своей поездки в Иран. В ходе разговора стороны «высказались в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы». Лидеры страны подчеркнули «недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке», отметили в пресс-службе.

Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Сирии.

В частности, они обсудили итоги седьмой Международной встречи по Сирии, которая состоялась в Астане 30—31 октября. Главы государств «отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса», говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили двустороннее сотрудничество. В пресс-службе отметили, что разговор «носил деловой, конструктивный характер».

Владимир Путин посетил Иран с однодневным визитом в среду, 1 ноября. В Тегеране он встретился с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым. Кроме того, российский президент провел отдельные переговоры с Рухани и духовным лидером и верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также с Алиевым.

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В трехстороннем формате стороны обсудили вопросы транспорта и энергетики, борьбу с терроризмом, урегулирование правового статуса Каспийского моря, торговлю. В частности, стороны обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — соглашение по ядерной программе Тегерана, которое приняли Германия, Франция, Великобритания, США, Россия, Китай и Иран в 2015 году. Соглашение вступило в действие в январе 2016 года.

Президент США Дональд Трамп ​13 октября обнародовал новую стратегию противодействия Ирану в этой области. Он пригрозил новыми санкциями, а также и не подтвердил конгрессу США выполнение Ираном СВПД, что открывает для Соединенных Штатов возможность для выхода из соглашения. Американский лидер заявил, что поведение иранских властей не соответствует «духу сделки», а самой страной управляет «режим фанатиков». У законодателей США теперь есть 60 дней для принятия решения о возобновлении санкций против Ирана.

В документе, который был подписан тремя президентами в Тегеране, отмечается, что стороны принимают во внимание подтвержденную МАГАТЭ приверженность Тегерана взятым в рамках плана обязательствам, а также «напоминают об обязанности всех государств — членов ООН оказывать содействие в исполнении этой многосторонней договоренности».

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