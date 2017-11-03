СБУ заявила о задержании готовивших беспорядки на Украине россиян

Источник: AP 2017

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух граждан России, одного из которых обвинили в подготовке акций протеста «по указке из Москвы», а другого — в поджоге депутатского автомобиля по заказу из России и подготовке закладки вблизи железной дороги.

​В сообщении, опубликованном на сайте СБУ, фамилии россиян не названы.

В нем говорится, что один из россиян проводил активный поиск жителей Украины, которые за деньги готовы были организовывать акции протеста и блокировать транспортные магистрали.

«По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый «палаточный городок» под министерством образования, якобы в знак протеста против принятого нового закона «Об образовании», — говорится в сообщении. Задержанного выслали за пределы Украины за антигосударственную деятельность, подчеркнули в СБУ.

На еще одного человека оперативники СБУ вышли во время разработки первого задержанного.

По информации ведомства, еще один россиянин, временно проживавший в Днепропетровской области, в ночь на 21 октября 2017 года сжег автомобиль родственников одного из народных депутатов Украины.

В ходе следственных действий выяснилось, что он пытался приобрести оружие и ядовитые вещества.

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После задержания у него нашли боевую гранату и холодное оружие, а в районе Южного вокзала была обнаружена сделанная им закладка, с компонентами, готовыми для поджога. В СБУ уточнили, что задержанный во время реализации своих намерений использовал форму сотрудника Национальной полиции Украины.

Ранее 1 ноября погранслужба Украины сообщила, что по поручению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) она усилила контроль на границах страны, в первую очередь с Россией. Усиленные меры безопасности были приняты из-за «тенденции к обострению террористических рисков и угроз» со стороны лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию на Украине.