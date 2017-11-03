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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Стать госслужащим в Приморье стало проще

Снижены квалификационные требования для гражданских служащих Приморского края, сооьщает Deita. ru. Теперь гражданам, претендующим на замещение должности гражданской службы Приморского края, необходимо иметь следующий стаж работы: 1) для высших должностей гражданской службы — не менее 4 лет стажа государственной гражданской…

Источник: Reuters

Снижены квалификационные требования для гражданских служащих Приморского края, сооьщает Deita.ru.

Теперь гражданам, претендующим на замещение должности гражданской службы Приморского края, необходимо иметь следующий стаж работы:

1) для высших должностей гражданской службы — не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, вместо ранее необходимых 6 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 7 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;.

2) для главных должностей гражданской службы — не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, вместо ранее необходимых 4 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 5 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Лица, имеющие диплом специалиста или магистра с отличием, со дня выдачи которого прошло не более 3 лет, могут замещать главные должности гражданской службы при наличии не менее 1 года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Кроме того, отменены требования к стажу для замещения ведущих должностей гражданской службы (ранее — не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки).

Для замещения старших и младших должностей гражданской службы требования к стажу по-прежнему не предъявляются, разъясняет прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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