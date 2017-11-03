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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Миклушевского наградят и трудоустроят

Президент РФ встретился с бывшими губернаторами ряда регионов, где поблагодарил их за работу «в сложных условиях».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 ноября, встретился в Кремле с главами 10-ти регионов, которые осенью были отправлены в отставку. Присутствовал среди них и экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Глава государства поблагодарил всех присутствующих за хорошую работу и заявил, что все присутствовавшие будут представлены за это к государственным наградам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Кремля.

«Кто-то, я знаю, уже давно просил сменить его на этом посту, кто-то давно, достаточно долго работал, кто-то уже сам хотел поменять место работы — по-разному. Во всяком случае, я хотел бы главное подчеркнуть: каждый из вас на своем месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов», — заявил Путин бывшим главам регионов.

Глава государства успокоил тех, кто еще не определился со своей дальнейшей судьбой, уверив, что он сделает так, чтобы каждый смог «использовать свой потенциал, свой опыт, свои знания на новых участках работы» и пригласил всех на новогодний прием в Кремль.

Кроме того, президент попросил бывших губернаторов по мере возможности помогать новоназначенным врио.

«Очень вас прошу оказать содействие, помощь, поддержку людям, которые пришли на ваши места. Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать всё, на что они способны. Но при всём этом никогда не мешало знать и чувствовать, что было сделано до них, в каких условиях это делалось и где наиболее перспективные области развития регионов. Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен», — заявил Путин.

Глава государства заявил также, что по-прежнему воспринимает всех отставленных губернаторов как членов команды:

«Мы расширены, мы будем продолжать вместе работать, просто вы будете работать на другом месте, вот и всё. Хочу сразу сказать, что я всегда в вашем распоряжении. Мы всегда найдём время для того, чтобы встретиться, поговорить или по региональным проблемам, или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов».

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