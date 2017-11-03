Миклушевского наградят и трудоустроят

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Президент РФ встретился с бывшими губернаторами ряда регионов, где поблагодарил их за работу «в сложных условиях».
Президент РФ встретился с бывшими губернаторами ряда регионов, где поблагодарил их за работу «в сложных условиях».
Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 ноября, встретился в Кремле с главами 10-ти регионов, которые осенью были отправлены в отставку. Присутствовал среди них и
«Кто-то, я знаю, уже давно просил сменить его на этом посту,
Кроме того, президент попросил бывших губернаторов по мере возможности помогать новоназначенным врио.
«Очень вас прошу оказать содействие, помощь, поддержку людям, которые пришли на ваши места. Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать всё, на что они способны. Но при всём этом никогда не мешало знать и чувствовать, что было сделано до них, в каких условиях это делалось и где наиболее перспективные области развития регионов. Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен», — заявил Путин.
Глава государства заявил также, что
«Мы расширены, мы будем продолжать вместе работать, просто вы будете работать на другом месте, вот и всё. Хочу сразу сказать, что я всегда в вашем распоряжении. Мы всегда найдём время для того, чтобы встретиться, поговорить или по региональным проблемам, или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов».