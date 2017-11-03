На Дальний Восток туристов пригласит специальный китайский сайт

Источник: Reuters

Вопросы сотрудничества обсудил в Пекине министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с председателем Китайской ассоциации туризма Ван Пин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ.



Глава минвостокразвития России обозначил, что накануне прошла 22-ая встреча глав правительств России и Китая — Дмитрия Анатольевича Медведева и господина Ли Кэцяна. Руководители двух стран отметили необходимость дальнейшего сотрудничества на Дальнем Востоке.

«Один из наших безусловных приоритетов сотрудничества на Дальнем Востоке — развитие туризма. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вывести это сотрудничество на качественно новый уровень. Напомню, что через 2 часа полета на самолете на Дальний Восток китайские туристы оказываются в центре другой многогранной и уникальной европейской культуры. Мы ставим ясную цель — необходимо увеличить количество туристов из КНР на Дальнем Востоке минимум до 1 млн человек в год», — отметил Александр Галушка. По данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило 840 тыс. туристов из Китая. Треть из них посетило Дальний Восток.

«У Дальнего Востока прекрасный туристический потенциал. Наша ассоциация будет способствовать увеличению туристического потока, разрабатывая автомобильные и другие туристические маршруты», — отметила в свою очередь председатель Китайской ассоциации туризма Ван Пин.

По мнению Ван Пин, сотрудничество по развитию туризма может начаться через реализацию совместных проектов в городах Благовещенск и Хэйхе, где было бы целесообразно создать трансграничную территорию сотрудничества.

«Развитие китайского туризма через Благовещенск и Хэйхе будут способствовать привлечению внимания и к другим регионам Дальнего Востока и может стать прекрасным началом нашего сотрудничества», — считает Ван Пин.

На встрече было решено обсудить вопросы взаимодействия в туристической сфере на четвертом Восточном экономическом форуме в 2018 году.

«Предлагаем во время проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке провести специальную сессию или круглый стол по развитию туризма на Дальнем Востоке между Россией и Китаем. На эту сессию целесообразно пригласить крупных частных инвесторов в сфере туризма, а также российских туроператоров. У ассоциации есть партнеры с мировым опытом организации подобных мероприятий. Отмечу, что мы шесть раз успешно провели подобный международный форум по туризму в Макао», — отметила Ван Пин.

По мнению главы ассоциации, на круглом столе можно обсудить конкретные проекты в сфере туризма, обсудить возможности, которые предоставляются инвесторам на Дальнем Востоке. Отдельно китайская сторона нуждается в информационном партнерстве.