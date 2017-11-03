Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Бывший главбух создала бренд, принесший ей 78 млн руб. за год
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Точнее Америки» — эксперт об ударе «Великого Новгорода» по ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
03:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На Дальний Восток туристов пригласит специальный китайский сайт

Вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере туризма обсудили в Пекине.

Источник: Reuters

Вопросы сотрудничества обсудил в Пекине министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с председателем Китайской ассоциации туризма Ван Пин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ.

Глава минвостокразвития России обозначил, что накануне прошла 22-ая встреча глав правительств России и Китая — Дмитрия Анатольевича Медведева и господина Ли Кэцяна. Руководители двух стран отметили необходимость дальнейшего сотрудничества на Дальнем Востоке.

«Один из наших безусловных приоритетов сотрудничества на Дальнем Востоке — развитие туризма. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вывести это сотрудничество на качественно новый уровень. Напомню, что через 2 часа полета на самолете на Дальний Восток китайские туристы оказываются в центре другой многогранной и уникальной европейской культуры. Мы ставим ясную цель — необходимо увеличить количество туристов из КНР на Дальнем Востоке минимум до 1 млн человек в год», — отметил Александр Галушка. По данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило 840 тыс. туристов из Китая. Треть из них посетило Дальний Восток.

«У Дальнего Востока прекрасный туристический потенциал. Наша ассоциация будет способствовать увеличению туристического потока, разрабатывая автомобильные и другие туристические маршруты», — отметила в свою очередь председатель Китайской ассоциации туризма Ван Пин.

По мнению Ван Пин, сотрудничество по развитию туризма может начаться через реализацию совместных проектов в городах Благовещенск и Хэйхе, где было бы целесообразно создать трансграничную территорию сотрудничества.

«Развитие китайского туризма через Благовещенск и Хэйхе будут способствовать привлечению внимания и к другим регионам Дальнего Востока и может стать прекрасным началом нашего сотрудничества», — считает Ван Пин.

На встрече было решено обсудить вопросы взаимодействия в туристической сфере на четвертом Восточном экономическом форуме в 2018 году.

«Предлагаем во время проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке провести специальную сессию или круглый стол по развитию туризма на Дальнем Востоке между Россией и Китаем. На эту сессию целесообразно пригласить крупных частных инвесторов в сфере туризма, а также российских туроператоров. У ассоциации есть партнеры с мировым опытом организации подобных мероприятий. Отмечу, что мы шесть раз успешно провели подобный международный форум по туризму в Макао», — отметила Ван Пин.

По мнению главы ассоциации, на круглом столе можно обсудить конкретные проекты в сфере туризма, обсудить возможности, которые предоставляются инвесторам на Дальнем Востоке. Отдельно китайская сторона нуждается в информационном партнерстве.

«Нам нужно знать условия для пребывания туристов: количество гостиниц, качество обслуживания и доступность услуг», — уточнила Ван Пин. Российская сторона поддержала предложения китайских коллег.

На встрече также обсуждались вопросы презентации в Китае туристических возможностей Дальнего Востока. С российской стороны сотрудничать с Китайской ассоциацией туризма уполномочено Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Сейчас у Агентства функционирует офис в Пекине. До конца года будут открыты офисы в Харбине и Шанхае.

В китайском сегменте интернета появится сайт на китайском языке, на котором можно узнать о туристических возможностях Дальнего Востока, получить электронную визу и оформить туристический маршрут по дальневосточным регионам. С российской стороны разработкой сайта займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В ближайшее время будет определено контактное лицо с китайской стороны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На Дальний Восток туристов пригласит специальный китайский сайт
Четыре новые остановки появятся в Хабаровске
СБУ заявила о задержании готовивших беспорядки россиян
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
Россияне стали оптимистичнее оценивать свои финансы
Самый дорогой в мире виски оказался поддельным
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь